Carlos Darwin Quintero ataca al VAR: “Aburre y mata la alegría del fútbol”

“Hay veces que te aburre, porque mata esa alegría cuando metes un gol y tienes que esperar para ver si fue o no fue gol. A veces, no siempre, imparte justicia, entonces ya uno no sabe ni que pensar”, expresó.

El atacante del América pidió más preparación para la gente que manipula el video arbitraje en el país, porque no entiende cómo una herramienta que se inventó para darle justicia al fútbol tiene un margen amplio de error.

“Las personas que lo manejan deben estar más preparadas. Hubo una patada que le pegan a Portilla y ni la fueron a ver y hay otras similares y van, las ven y las sancionan. ¿Por qué unas sí y otras no? Por más de que haya VAR habrá equivocaciones. Muchas veces preferiría que no existiera”, aseguró.