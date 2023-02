¿Ancelotti llegará a la selección de Brasil? El técnico aclara rumores

Ante esas especulaciones, en una entrevista, a víspera de la final del Mundial de Clubes, Ancelotti fue preguntado por un medio brasileño, que le trasladó unas palabras del presidente de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, en las que admite que no hay problema en esperar a que acabe la temporada por esperar a conocer el futuro del técnico italiano.

"No me he enterado de estas cosas, mi situación es bastante clara, yo tengo contrato hasta 2024", respondió de forma breve sin querer desviar la atención de su presente y de la preparación de la final del Mundial de Clubes que mide al Real Madrid con Al Hilal.

No es la primera ocasión que Ancelotti es preguntado por la selección brasileña. La primera, el pasado 29 de diciembre, cuando negó contactos con CBF. "Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará", aseguró.