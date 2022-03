Camila Osorio cayó en la final del WTA de Monterrey

No pudo ser para Camila Osorio. La tenista colombiana perdió en la gran final del torneo WTA 250 de Monterrey, en México, ante la canandiense Leylah Fernández, segunda favorita del torneo.

La oriunda de Norte de Santander, aunque no era la favorita para ganar el certamen, le plantó cara a su rival-que fue finalista de la pasada edición del US Open-mostrando una buena versión de su juego, que fue en crecimiento a lo largo de esta semana.

En el primer parcial la norteamericana trató de imponer condiciones, pero se encontró con una buena defensa y con una rival que mostró confianza desde que comenzó a disputarse el partido.

Fue tanta la paridad que el primer parcial tuvo que definirse en un ‘tiebreak’, en el que la cucuteña desplegó lo mejor de su tenis y se lo llevó 7-5, para poner contra las cuerdas a la número 21 del mundo.

En la segunda manga, Leylah quebró en dos oportunidades y se fue adelante en el marcador. No obstante, Osorio no se la puso fácil y recuperó uno de los quiebres, pero no fue suficiente para evitar que Fernández se llevara el segundo set por 6-4.

Ya en el parcial definitivo, la cucuteña mostró una gran defensa cuando Leylah intentaba quebrarle y logró mantener su saque. Cuando iba 5-4 arriba tuvo su primera oportunidad para ganar el campeonato, sin embargo, su rival se repuso y sostuvo su servicio.

Inmediatamente, Osorio volvió a mantener su servicio con algo de facilidad y trató por todos los medios de quebrarle a la canadiense. Cuando iba 6-5 tuvo otros cuatro puntos para campeonato, pero no pudo quebrarle el saque a su contrincante.

Cabe destacar que cuando iba 6-5 y con punto para campeonato, Leylah Fernández acusó que hubo un bajón de luz que hizo que se desconcentrara y pidió detener el partido, el cual se reanudó luego de 20 minutos.

La norteamericana aprovechó esto y mantuvo su servicio para luego imponerse en el definitivo ‘tiebreak’ por 7-3 y de esta manera derrotar a una luchadora Camila Osorio, quien se quedó a las puertas de conquistar su tercer título en su carrera y el primero en esta temporada.