Brasil vs. Suiza: momento de demostrar sin Neymar

La selección brasileña comienza este lunes un repecho. Terminar la fase de grupos sin Neymar y poder esperar la recuperación del ‘10’ tranquilamente en los octavos de final. Con el triunfo ante Serbia, tres puntos contra Suiza garantizarían la clasificación y puede que el primer puesto, pero está por ver cómo evoluciona la selección de Tite sin su estrella.



Con el tobillo aún hinchado, como publicó Neymar en sus redes sociales, el brasileño tendrá que ver desde la grada el segundo partido de su equipo en este Mundial y su puesto recaerá en la decisión que tome Tite; una Brasil más ofensiva o una más defensiva. La propuesta de ataque pasa por bajar a Lucas Paquetá al medio, para que acompañe a Casemiro, y suplir al ‘10’ con Rodrygo, mientras que la opción defensiva supone mantener a Paquetá adelantado y meter un doble pivote con Fred/Bruno Guimaraes y Casemiro.



Ante el intento continuo de sonsacar a Casemiro qué pareja de baile prefiere, el ex del Real Madrid tiró de humor: “Luka Modric y Toni Kroos”, el dúo con el que ganó cuatro Copas de Europa con los blancos.



Esa es prácticamente la única duda de Tite para el once, ya que el resto de puestos se mantendrán intactos respecto a lo visto contra Serbia, con la excepción del lateral derecho. Danilo está lesionado, también en el tobillo, y Éder Militao le suplirá. Su velocidad, para cubrir la espalda de Thiago Silva y Marquinhos, más lentos, es clave para que se imponga en esta posición a un Dani Alves más ofensivo y que podría disponer de minutos si el encuentro se complica y hace falta un perfil de ataque.



Evitar más lesiones es un asunto crucial del choque contra los suizos, aunque no se espera tanta agresividad por parte de los helvéticos. El triunfo ante Camerún provoca que los suizos no lleguen con tantas urgencias y que, ocurra lo que ocurra, se puedan jugar la clasificación contra Serbia en la última jornada.



Solo una aproximación más defensiva, con cinco centrales, supondría algún cambio en la alineación de Yakin. Si mantiene la defensa de cuatro, no habría sitio para Fabian Schar. La mayor amenaza para Brasil es un Breel Embolo que ya anotó ante Camerún, siendo el primer futbolista en marcarle en un Mundial a su país de origen.



La victoria de Brasil asegurará su pase a octavos, mismo caso que el de Suiza. El primer puesto dependerá del resultado entre Camerún y Serbia. Si estos dos equipos empatan, el ganador del Brasil-Suiza pasará como primero. Un empate entre suizos y brasileños provocará que todo se decida en la última jornada, con Brasil-Camerún y Serbia-Suiza.



- Alineaciones posibles:



Brasil: Alisson; Militao, Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paquetá; Vinícius, Raphinha y Richarlison.



Suiza: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Sow, Xhaka; Shaqiri, Embolo y Vargas.



Árbitro: Iván Barton (SAL).