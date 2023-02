Benzema, Mbappé y Messi, finalistas al Mejor Jugador de la Fifa

Los franceses Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) y el argentino Lionel Messi (PSG) son los tres finalistas del premio The Best al Jugador de la Fifa 2022.



El galardón reconoce a los jugadores más destacados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022 y el ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en París el 27 de febrero de 2023.



La Fifa confirmó este viernes el nombre de los tres finalistas, elegidos por un jurado internacional compuesto por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas y aficionados que han votado en la web oficial de la Fifa entre los 14 nominados inicialmente por un panel de expertos.



El delantero del Real Madrid Karim Benzema opta a la distinción después de ganar la última edición del Balón de Oro y firmar una gran temporada, en la que los blancos conquistaron la decimocuarta Liga de Campeones con remontadas frente al PSG, el Chelsea y el Manchester City.



El francés marcó tres goles contra el PSG en octavos de final y contra el Chelsea en cuartos, antes de anotar tres tantos en los dos partidos en los que el Real Madrid eliminó al Manchester City en semifinales para meterse en la final de París, donde logró el título frente al Liverpool con un tanto de Vinicius Júnior



Benzema ganó el premio al mejor jugador de la Champions 2021-2022 y terminó como máximo goleador con 15 goles, papel que también tuvo en la liga española con 27 tantos para que el Real Madrid conquistara su 35 título nacional, antes de ir convocado de nuevo con Francia al Mundial de Qatar 2022, aunque no pudo participar por lesión.



Su compatriota Kylian Mbappé anotó ocho goles en la cita mundialista para ganar la Bota de Oro del torneo y se convirtió en el primer jugador en 56 años en marcar un triplete en la final del Mundial contra Argentina. Provocó la reacción de su selección para empatar el partido en dos ocasiones cuando parecía perdido y forzó la prórroga y los penaltis que decidieron el título para los de Lionel Scaloni.



Mbappé también fue decisivo para que el París Saint Germain ganara el título de la liga en Francia, con 39 goles y 26 asistencias en 46 partidos.



Su compañero de club y rival en la final del Mundial, Leo Messi coronó la temporada con un título histórico para su país y para completar su palmarés en Qatar. Marcó siete goles, la cifra más alta de todos los Mundiales en los que ha participado, incluido el doblete de la final, y dio tres asistencias durante el torneo.



El 10 albiceleste fue reconocido con el Balón de Oro al mejor jugador, galardón que también obtuvo en Brasil 2014 y se convirtió en el primer jugador que lo consigue dos veces.



Messi jugó en Qatar su quinto Mundial y es el único jugador que ha marcado en un campeonato del Mundo en la adolescencia, la veintena y la treintena.