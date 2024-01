Cancelada la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla

La razón, falta del aval para la realización del torneo por parte del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, además del no reconocimiento del equipo de la Fepcube, novena que representa a los cubanos residentes de Estados Unidos.

"Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes", se lee en el escrito difundido por el Team Rentería USA.

En la misiva se agrega que se tratará de buscar una nueva sede en otro país para poder organizar el torneo, donde estaban invitados equipos de Colombia - Caimanes de Barranquilla por ser el campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano - como anfitrión, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Curazao y el de la Fepcube.