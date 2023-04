Titanes tuvo un debut superlativo en el Elías Chegwin

Encestó un primer triple tempranero que hizo estallar a la fanaticada y luego no paró de quemar las redes a distancia. Su confianza estaba por las nubes. Fueron cuatro triples que dejaron su promedio en 66% (solo falló dos intentos).

"Nunca me imaginé que mi debut fuese a ser de esta manera, estoy muy emocionado. El equipo me brindó una gran oportunidad y no les podía demostrar menos", fueron las palabras de Torrenegra.

Titanes tendrá que volver a codearse ante Corsarios, este sábado, desde las 8:35 p.m., en el coliseo Elías Chegwin.