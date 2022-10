Los Astros barren a los Yanquis y avanzan a la Serie Mundial

El dominicano Jeremy Peña disparó un cuadrangular de tres carreras y Alex Bregman empujó la anotación de la ventaja en la séptima entrada para que los Astros de Houston lograran avanzar a la Serie Mundial al derrotar 6-5 este domingo a los Yanquis de Nueva York.



Los Astros ganaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana por barrida (4-0) y alcanzaron así su cuarta Serie Mundial en los últimos seis años y su segunda consecutiva.



El conjunto de Houston ahora recibirá a los Filis de Filadelfia, ante quienes disputará el título de campeones de las Grandes Ligas a partir del viernes 28 de octubre.



Peña fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato (17-6) con dos dobles, dos jonrones, tres anotadas y cuatro remolcadas.



Con esta distinción, Peña se convirtió en el quinto dominicano que obtiene este premio en la Serie de Campeonato junto a David Ortiz (2004), Albert Pujols (2004), Plácido Polanco (2006) y Nelson Cruz (2011).



Los Yanquis tuvieron que lidiar con una salida de apenas dos entradas de tres carreras del cubano Néstor Cortés Jr., quien abandonó el partido por molestias en la ingle izquierda.



En los Astros, Lance McCullers Jr. permitió cuatro carreras en cinco entradas y ponchó a cinco bateadores antes de abandonar el montículo.



Los Yanquis salieron a atacar con todo a McCullers Jr. anotando dos carreras en el primer episodio, la primera por imparable remolcador de Giancarlo Stanton y la segunda por indiscutible del venezolano Gleyber Torres.



Los fans neoyorquinos volvieron a explosionar en el cierre del segundo capítulo cuando Anthony Rizzo fletó un doble productor de la tercera carrera de ventaja para los Yanquis (3-0).



Peña (3) se encargó de silenciar por completo el Yankee Stadium con un cuadrangular de tres carreras ante Cortés para igualar las acciones en el tercer episodio (3-3).



Los Astros continuaron atacando en esa tercera entrada y, con sencillo del cubano Yuli Gurriel al jardín izquierdo, tomaron la delantera (3-4).



Los Yanquis no se quedaron con los brazos cruzados y en el cuarto acto Anthony Rizzo pegó un sencillo al prado central que igualó nuevamente el marcador (4-4).



Harrison Bader (5) despachó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo para que los Yanquis volvieran a irse delante en el sexto capítulo (5-4).



En el séptimo episodio, los Astros no perdonaron un error en tiro de Torres, cuando intentó iniciar una doble matanza en un batazo de Peña y que terminó en convertirse en dos hombres en las bases y un out.



A continuación, el cubano Yordan Álvarez pegó un indiscutible al jardín derecho que llevó al plato al venezolano José Altuve con la vuelta del empate y Alex Bregman lo siguió con sencillo impulsador de la carrera que selló la victoria para los Astros.



Los dominicanos Héctor Neris (2-0), con una entrada de una carrera, Bryan Abreu, con un episodio en blanco, y Rafael Montero, con un capítulo sin anotaciones, prepararon el camino hasta el cerrador Ryan Pressly.



Pressly (4) completó la novena retirando a Aaron Judge con rodado al montículo para finalizar el partido.



El nicaragüense Jonathan Loaisiga (0-1) permitió una vuelta en 2.1 entradas para cargar con la derrota por los neoyorquinos.



Por los Astros, Peña bateó de dos imparables en cuatro turnos, con dos anotadas y tres remolcadas; Altuve se fue con dos hits y dos anotadas en cuatro apariciones al plato; Álvarez se quedó con una anotada y una producida en cuatro veces con el madero; su compatriota Gurriel impulsó una vuelta con un incogible en cuatro oportunidades con el bate y el puertorriqueño Martín Maldonado se quedó con una anotada al fallar en tres turnos.



Por los Yanquis, Torres se fue de 4-2 con una remolcada y su compatriota Oswaldo Cabrera terminó de 4-0.