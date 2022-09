El legado de Serena: el circuito mundial espera a su sucesora

Hay muchas cosas por las que se me puede recordar. Por ejemplo la lucha. Soy una luchadora. Creo que he dado, y sigo dando, algo al tenis. Mi intensidad y obviamente la pasión, es una palabra muy bonita. He seguido pese a los altibajos. Estoy muy agradecida por estos momentos y por ser Serena”.

Así se despidió Serena Williams del Abierto de Estados Unidos y de las pistas del tenis del circuito mundial. Se fue para dejar una huella y un vacío por su juego, carácter, estilo y moda.

Serena debutó en 1995, a los 14 años, pero no fue hasta 1999 cuando empezó a frecuentar las finales.

En ese penúltimo año del siglo XX, en el que la alemana Steffi Graf estaba en sus últimas, la suiza Martina Hingis recibía un correctivo de la teutona en la final de Roland Garros, y Mónica Seles y Jennifer Capriati pugnaban por volver, Serena ganó su primer título en el Gaz de France de París.

La menor de las Williams continguó ganando en Indian Wells en el US Open y en la entonces existente Copa del Grand Slam.