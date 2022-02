Así fue el primer gol de Luis Díaz con el Liverpool

Luis Fernando Díaz Marulanda anotó su primer gol oficial con el Liverpool.

El extremo guajiro convirtió al minuto 81 con una vaselina tras un buen pase de Henderson.

Cuatro partidos le bastaron al colombiano para festejar su primera anotación con los ‘Reds’.

#LIVNOR #PL



ليفربول 3 × 1 نورويتش | هددددف دياز HD



