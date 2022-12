Cadavid se disculpó con Fernando Salazar por acusarlo de una amenaza can arma

De acuerdo con el capitán del DIM, Salazar lo había amenazado con un arma de fuego y lo comparó con pablo escobar.

“No estoy de acuerdo que este señor Fernando Salazar fuera del estadio quiera venir a bravearlo a uno, ¿hasta cuándo?, ¿qué se cree?, ¿cree que estamos en la época de Pablo? Y el escolta dizque yendo a la camioneta a sacar pistola, se está equivocando papi, ¿se cree bandido o qué? ¡No más parcero, no más! No se equivoque que eso no puede ser así, estamos en fútbol en paz”, aseguró el jugador.

A raíz de las acusaciones, Salazar interpuso una denuncia penal por injuria en contra del futbolista ya que, de acuerdo con el dirigente, "menoscaba a la persona, causándole daños morales dado que se atenta contra su reputación y violenta su derecho fundamental al honor. Las autoridades competentes se encargarán de aclarar la situación".