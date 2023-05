Ancelotti: “España no es un país racista, pero hay racismo en los estadios”

“Condenar no es suficiente; es un momento importante para tomar medidas drásticas”. Carlo Ancelotti pide a los organismos competentes que endurezcan las leyes y se castigue el racismo en el fútbol, a la Federación Española de Fútbol y a LaLiga que tomen las medidas oportunas tras denunciar que aunque piensa que “España no es un país racista”, sí que “hay racismo en los estadios”.



“Vinicius es una víctima de lo que está pasando, no es el culpable. Es una víctima que a veces pasa por culpable porque se dice que provoca y por su actitud. Que quede claro que es la víctima tanto él como los aficionados que se comportan de manera impecable”, aseguró en defensa de su jugador.



“Ojalá las instituciones puedan ser claras como ha sido la Fifa. La Federación Española, LaLiga y los árbitros también, porque en Valencia pasó algo que no tiene que pasar y no lo muestran en imagen. No han tomado conciencia real las autoridades de lo que está sucediendo. Eso no está bien. España no es racista pero hay racismo en España como en otros sitios y tiene que acabar”, denunció.



Tras lo vivido en Mestalla, Ancelotti ha aprendido una lección. Desde ahora, en cuanto vea un cántico racista, retirará al equipo del campo. Espera que antes haya una reacción desde el estamento arbitral, tras denunciar que en Valencia se equivocaron al activar el protocolo tarde. Según el técnico italiano se tuvo que hacer dos horas antes con los insultos a ‘Vini’ en la entrada a Mestalla y se debió retirar a los equipos cuando sucedió el incidente con uno de los fondos.



“Se han equivocado. Hablé con Vinicius para preguntar si quería continuar y el árbitro le pidió continuar. Ahí el tema se ha acabado pero es claro que es una decisión personal que al momento se puede tomar. Yo puedo tener la responsabilidad en el futuro de quitar al jugador del campo y también de quitar al equipo del campo. No es mi responsabilidad, ojalá no tenga que llegar a esta drástica decisión porque hay un juez en el campo que debe tener este tipo de responsabilidad”, aseguró.



Por eso, Ancelotti señaló que “parar el partido puede ser una buena solución”, pero apuntó a los organismos que deben tomar decisiones sobre cambios a implementar en el fútbol español. “Es un momento importante para tomar medidas drásticas. Las instituciones tienen una oportunidad con el tema caliente de tomar medidas importantes para mejorar la situación”.



Uno de los cambios que según el técnico madridista se deben aplicar, es desvelar la identidad del que realiza actos racistas. “Si dan nombre y apellidos de los que han insultado, que en Valencia hay muchos, no solo dos, es otra medida que se puede tomar. Es un problema más serio, hay otras que se deben tomar para resolver este problema”.



EL FÚTBOL INGLÉS, EL EJEMPLO A SEGUIR



“Condenar no es suficiente, hemos empezado a condenar hace tiempo actos racistas pero después hay que actuar y todavía no se ha hecho para que acabe este problema de racismo e insultos. Hay países donde no te insultan, como Inglaterra donde este tema lo han resuelto hace tiempo”, dijo.



“En 1975 han sido expulsados cinco años de competiciones europeas y han tomado medidas. El problema está resuelto. Hay casos aislados de racismo pero en los partidos de la Premier no hay policía y aquí parece que se va a la guerra con furgonetas delante y a los lados. ¿Para qué? Afortunadamente en Inglaterra este tema lo han resuelto tomando medidas muy drásticas”, añadió.



Lo que tiene claro Ancelotti es que aunque la sociedad española defendió que no es racista, en el mundo del fútbol se suceden actos racistas con continuidad que obligan a actuar con urgencia.



“Estoy convencido de que España no es un país racista como no lo es Italia, pero hay situaciones de racismo que pasan y tenemos que eliminar. Soy ciudadano y no tengo la capacidad de tomar medidas que tienen que tomar instituciones. No sé lo que ha pasado con Vinícius, España no es un país racista pero hay racismo en los estadios de fútbol donde todo está permitido y esto tiene que parar”, reflexionó.



Para el italiano, el crecimiento de Vinicius como jugador hasta llegar a ser uno de los mejores del mundo, ha provocado que lo vean “como un enemigo” y aseguró que se puede permitir ser un “enemigo deportivo“ pero nunca que los “insulten”.



“Estoy preocupado, esperando a ver qué pasa. Ojalá pueda pasar algo. Cada uno de nosotros queremos darle la vuelta a esta situación muy mala para todos. Nos gusta el fútbol, lo amamos y esperamos que sea lo más limpio posible. Miro a la Federación y LaLiga para que tomen medidas, a la inteligencia de todos los aficionados del fútbol y a la educación de cada uno”, apuntó.



Por último, denunció la mala utilización del VAR en la acción de la expulsión de Vinícius en Mestalla. “Es bastante grave. No sé si lo han manipulado o se han olvidado de mostrar las imágenes pero es claro que a Vini le han agredido el portero y Hugo Duro. Si sufres una agresión, te tienes que defender. Es lo que ha pasado”.