El colombiano Alfredo Morelos se perderá el derbi de Glasgow entre el Rangers y el Celtic debido a un problema en el muslo.

El "Búfalo" estuvo en la convocatoria de Colombia para los encuentros contra Bolivia y Venezuela, pero no llegó a disputar ni un minuto. Después del primer duelo ante Bolivia, Morelos abandonó la concentración con un problema muscular y ahora se ha conocido que no estará este fin de semana a las órdenes de Giovanni Van Bronckhorst para medirse al Celtic en el derbi de Old Firm.