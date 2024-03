“Si La Equidad hace lo de Junior, estarían diciendo: ‘qué equipo marrullero”

Aunque Alexis García señaló que a sus dirigidos les “faltó creatividad y talento” para sacar ventaja del hombre de más que tuvieron durante 60 minutos en el partido que La Equidad perdió 1-0 ante Junior, este viernes en el estadio Metropolitano, no dejó de mandarle unos dardos al cuerpo arbitral, y al cuadro rojiblanco por el estilo de juego ultraconservador que asumió a partir de la expulsión de Jermein Peña.

El técnico ‘asegurador’, que suele ser mal perdedor y casi siempre culpa a jueces y rivales de las carencias propias de su equipo, independiente de las formas en que jueguen sus pupilos o sus oponentes, expresó indirectamente que los ‘Tiburones’ se la pasaron quemando tiempo e interrumpiendo el juego en el segundo periodo con la anuencia del árbitro Luis Delgado.

“La Equidad generó algunos remates. Junior hizo un bloque bastante bajo con los diez jugadores. Creo que el segundo tiempo se jugó muy poquito. Eso dificultó y estresó mucho el juego, pero es verdad, nos faltó creatividad para romper esa defensa. Nos faltó el ritmo que no lo permitió el juego mismo, fue un partido muy cortado”, comentó García tratando de disimular un evidente fastidio.

“Después de que Junior se quedó con 10, no jugamos casi”, reafirmó.

Pese a que intentó aclarar que no estaba criticando la forma de juego de la escuadra de Arturo Reyes tras la tarjeta roja que recibió Peña, las palabras de García fueron un claro reproche y muestra de incomodidad porque le aplicaron lo que muchas veces le han cuestionado. Siente que le dieron a probar una cucharada de su propia medicina, la que tantas veces ha recetado.

“Si La Equidad lo hace, estarían diciendo: ‘qué equipo pa’ marrullero y pa’ quemar tiempo. Pero esto es permitido para cualquier otro. No critico a Junior, me parece que si se lo permiten, lo hizo bien. Nos faltó más ritmo y tener más talento para romper esa doble línea de cuatro que tenían”, comentó García.

La Equidad hizo del segundo periodo una herradura hacia el arco de Junior, pero su dominio resultó estéril, escaso de profundidad, calidad e ingenio. No obstante, puso a trabajar a Santiago Mele con lluvia de centros y cobros de pelota quieta.

“El equipo tuvo jugadas más claras de gol en el primer tiempo, cuando estábamos once para once, que en el segundo. Cuando Junior se queda con 10, que no me explico que aquí se quede con 10, me puse más nervioso. Yo dije: ‘ya no hay juego, y ganando, ya no hay juego’. Me parece que eso lo manejaron bien ellos y sacaron un resultado muy importante”, dijo Alexis García.

El club bogotano sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga y puso en riesgo su permanencia en el grupo de los ocho mejores. Solo anotó un gol en esos tres últimos compromisos.