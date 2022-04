“Vamos a dar la pelea legal para que se suprima la sanción o se reduzca”

Junior, a través de su presidente Alejandro Arteta, re refirió a la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, por los hecho violentos que protagonizaron sus barras, junto a las del Unión, en el clásico costeño de la jornada 17 de la Liga I-2022, disputado el pasado sábado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Lo primero que el dirigente realizó fue mostrar el rechazo del club a estos hechos lamentables que ponen en riesgo la vida de las personas y terminan perjudicando no solo el espectáculo, sino también los intereses deportivos y económicos de ambos clubes.

“Es necesario recalcar que Junior se opone y rechaza categóricamente cualquier manifestación de violencia relacionado con el fútbol, nada más lejos de lo que debe ser el espectáculo deportivo. El fútbol es recreación, el fútbol es alegría, el fútbol es unión. Es lamentable todo lo que pasó y nos unimos al sentimiento de rechazo de los equipos y de la misma Dimayor. Estas cosas empañan esta fiesta deportiva y enlodan todos los esfuerzos que hacemos para que la familia disfrute a través del fútbol”, expresó Arteta este miércoles en una rueda de prensa que se realizó en la sede deportiva del equipo rojiblanco.

Lo segundo que manifestó el dirigente, fue rechazar la sanción impuesta a Junior por parte de la Comisión Disciplinaria, argumentando que el equipo rojiblanco no hizo parte de la organización del evento deportivo en Santa Marta, por lo que les parece excesiva las tres fechas de sanción a su plaza. Los rojiblancos tendrán que jugar los próximo tres juegos sin público en Barranquilla, dos de ellos por la fase ‘Todos contra todos’ de la Liga y uno por los cuadrangulares semifinales de la Liga, si finalmente logra conseguir la clasificación a esta instancia.

“Mostramos nuestro desacuerdo respetuoso con la decisión tomada. No estamos de acuerdo con que un equipo visitante, como nosotros, sufra en carne propia los efectos de actuaciones en las cuales no intervino. El Junior, ni ninguno de sus funcionarios, interviene en la formulación del dispositivo de seguridad ni en nada relacionado con los partidos de visitante. Por lo tanto no encontramos relación causal entre esa ausencia de participación y desmanes que ocurran en un escenario regulado por otro equipo. Más allá de las interpretaciones jurídicas del reglamento, que repito, las respetamos, no estamos de acuerdo con eso y nos parece un desacierto. No tiene sentido que un equipo visitante que llegue a un escenario en procura, precisamente, de que le garanticen su seguridad, se vea afectado con nada menos que con tres partidos sin público”, aseguró.