Alejandro Arcila, un ‘nadalista’ que quiere llegar a ser como Roger Federer

El tiempo pasó, pero su determinación le aseguró un lugar en la reconocida escuela. Vive con sus padre es España, ya no tiene que volver, los entrenadores quedaron encantados con su talento y ahora avanza en su desarrollo junto a varias de las mejores promesas del mundo.

“Nunca he hablado con Rafael Nadal, pero lo he saludado y nos hemos cruzado en muchas ocasiones. Acá hay jugadores muy buenos, más allá el nivel es muy alto. Eso me ayudó a mejorar y estar a la altura del reto”, mencionó.

“El tenis es un deporte que incluye muchas cosas. Algo completamente complejo. Hay que pensar que cada punto es distinto y reaccionar de forma distinta a los comportamientos rivales. Influyen muchas cosas y es demasiado impredecible”, finalizó.

Alejandro Arcila firmó un emocionante juego ante el alemán Max Schoenhaus, pero no pudo obtener la clasificación a la siguiente ronda tras perder por 6-4, 3-6 y 3-6.