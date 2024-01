“Estoy muy tranquilo y feliz con la plantilla que tengo”: Alberto Gamero

Nada estresa a Alberto Gamero. El técnico de Millonarios duerme tranquilo con lo que tiene su plantel y no le envidia refuerzos a ninguno.

El timonel azul es un convencido de que sus hombres, entre los que existe una mezcla de experiencia y mucha juventud, pueden dar la batalla en todos los frentes de este 2024. Incluso en la Copa Libertadores.

“Estoy muy tranquilo y contento con lo que tengo. Aquí las puertas no las vamos a cerrar. Hoy tenemos inscritos 27 o 28 jugadores. Todavía hacen falta cupos. Estamos mirando. Pero estoy muy feliz con la plantilla que tengo”, expresó Gamero en la rueda de prensa previa al choque de la Superliga frente a Junior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“La junta directiva hizo un esfuerzo grande manteniendo la nómina, y no es fácil porque hubo muchas ofertas por los jugadores, pero se mantuvo la nómina y hasta el momento se han traído cuatro jugadores importantes para reforzar. Entonces si estamos en la capacidad y tenemos una gran ilusión de hacer una muy buena Copa Libertadores”, apuntó Gamero respondiendo a una pregunta sobre el potencial del plantel ante el desafío internacional.

Gamero confía ciegamente en la cantera embajadora. Ni siquiera las relevantes ausencias que tiene su equipo para esta Superliga lo ponen nervioso.

“Para mí es más importante el que esta que el que no está. Tenemos unas bajas de jugadores que venían jugando como Juan Pablo Vargas, Daniel Cataño y Daniel Ruiz, pero me siento tranquilo porque a los otros los he visto visto competir bien. Tenemos esperanza en esta plantilla que tenemos”, ratificó.

Sobre el cotejo frente a los ‘Tiburones’, Gamero piensa que será “divertido”.

“Con lo que ha traído Junior y lo que hemos mantenido nosotros y hemos traído, me parece que va a ser un partido divertido. Dos equipos que hicieron buenas campañas el año pasado, por algo estamos aquí, y los dos van a tratar de ganar la Superliga”.

Aparte, garantiza que sus dirigidos no se van a esconder en el gramado del ‘Metro’.

“Este equipo tiene una idea y una memoria. A este equipo no le gusta esperar. El rival de pronto nos somete y nos obliga a replegar, pero créame que no vamos a esperar, no vamos a cambiar nuestro plan de juego”, prometió.

Al ‘Sonero’, como lo llamaban en sus días de futbolista en los cuales ‘sonaba’ a todos los delanteros con su marca como lateral derecho, le enorgullece que dos entrenadores samarios disputen un trofeo del fútbol colombiano.

“Es histórico y de gran satisfacción para todo el departamento del Magdalena, aunque hoy Arturo está defendiendo los colores de Junior, pero todos sabemos que es un técnico samario. Todo el Magdalena, especialmente Santa Marta, debe estar feliz con esta Superliga que vamos a disputar. El campeón va a ser un técnico samario, ojalá sea yo”, puntualizó.