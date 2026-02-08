Cristian Barrios sigue deleitando a la afición de Junior con su fútbol y sus goles. Ayer redondeó otro gran partido, que lo deja feliz porque sigue cumpliendo sueños.

“Muy contento. Soñaba con jugar y ganar en el Romelio un escenario con tanta historia para el juniorismo, y marcar un gol, y todo se dio. Quiero aportarle mucho a este equipo y darle muchas alegrías a esta hinchada”, afirmó.

El extremo barranquillero, autor del segundo tanto, analizó lo que fue la victoria 3-0 ante el Chicó FC, en el Romelio Martínez.

“Sabíamos que iba a ser complicado, pero gracias a Dios el equipo tuvo la paciencia y la tranquilidad para abrir el marcador antes del descanso”, expresó.

Barrios aseguró que el equipo se va compenetrando con el paso de los partidos. “El profe (Alfredo Arias) nos dice que tenemos un gran grupo, con unos excelentes jugadores. Que seamos nosotros, que nos divirtamos en el campo de juego, pero que tengamos responsabilidades a la hora que no tengamos el balón, y eso estamos mostrando. Nos vamos conociendo partido a partido y eso se está viendo en cada juego”, concluyó.