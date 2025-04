No son los días más triunfales y felices para Sebastián Viera. Después de saborear las maduras con su exitoso debut como entrenador, cuando alcanzó el 78 % de rendimiento con el Real Cartagena en el segundo semestre del año pasado, ahora se está comiendo las verdes con unos resultados irregulares en lo que va del año y dos derrotas consecutivas en casa.

Al ex arquero y ex capitán de Junior le llueven críticas de la prensa y de la afición del conjunto heroico, que ven en el uruguayo al principal responsable de los altibajos de un club que suma 13 años en la segunda división.

Sin embargo, el charrúa no se siente abatido ni que se está “desprestigiando” en el club bolivarense, cree que “son momentos normales en el fútbol” y que espera revertir la situación con el respaldo de sus dirigidos, que ya se lo han manifestado públicamente en cabeza del capitán, Cristian Marrugo.

“Lo que he ganado va a permanecer conmigo toda la vida, más allá de que ahora estoy en esta etapa y hemos perdido dos partidos. Yo no lo veo como que me voy a desprestigiar. No ha terminado el campeonato todavía, no hemos perdido, estamos entre los ocho y no hemos perdido, todavía hay posibilidades de ascender, la vida a mí me ha enseñado que no siempre es color de rosa, hay piedras en el camino y el hombre las va saltando y sigue adelante. Cuando he ganado no fue de la noche a la mañana y sin tropiezos, muchos tropiezos”, comentó Viera.

El entrenador heroico habló serenamente durante la rueda de prensa posterior a la derrota 3-2 ante Jaguares de Córdoba, el domingo anterior en el estadio Jaime Morón, de la capital de Bolívar, en la jornada 12 del Torneo de Ascenso.

“Me acuerdo que en 2019 (siendo arquero de Junior), teníamos un gran equipo y clasificamos en la última fecha. Echaron al profe (Luis Fernando) Suárez y vino (Julio) Comesaña para los cuadrangulares, y salimos campeones. Tengo varias experiencias que me dicen: no agache la cabeza porque son momentos y todo puede pasar”, agregó.

Viera no se refirió directamente a la invasión de la cancha de un grupo de barristas, en los últimos minutos del juego ante Jaguares. No obstante, apuntó que trabaja honestamente.

“Yo entiendo también. Si estoy acá es porque no estoy pensando en que voy a perder porque si no viviría con miedo, y yo no puedo vivir con miedo tanto en el fútbol como en la vida, no puedo vivir con miedo, uno trabaja, nosotros trabajamos legalmente, trabajamos bien, somos muy profesionales. Podemos equivocarnos, como cualquiera en su trabajo, pero nosotros somos leales, tratamos siempre de ir de frente y de hacer las cosas bien”.

En medio de su discurso, Viera aclaró que no está atornillado al cargo: “Antes de que me pregunten si voy a renunciar, si voy a seguir, quiero decir que nosotros trabajamos para que las cosas salgan bien, tenemos un trabajo honrado, pero, obviamente, si las personas que están al lado, los directivos, la hinchada, o lo que sea, piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Nosotros no somos testarudos ni nada por el estilo, nosotros acá vinimos a sumar, no vinimos para a restar ni nada. Si ganas, agarras confianza de nuevo y cambia todo. Hace un mes teníamos el 78% de los puntos disputados, y un mes después perdí dos partidos seguidos de local y se te viene todo en contra, son momentos, vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero si los que están en el club o los que están al lado piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Queremos sumar”.

Real Cartagena se ubica en la sexta posición con 17 puntos producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.