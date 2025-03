La polémica está al rojo vivo. El panorama futbolero del país se encuentra revolucionado por una jugada que Néiser Villarreal, juvenil delantero de Millonarios, ejecutó en el partido contra Santa Fe, el domingo pasado en el estadio El Campín, cuando el marcador se encontraba 2-0 a favor de los azules.

Hay quienes consideran que la acción, en la cual Villarreal se sube al balón, es un irrespeto, una burla y una provocación para los jugadores cardenales, que estaban golpeados por la derrota. Sin embargo, otros piensan que es una de esas jugadas que entusiasman a los aficionados y que rechazarla es atentar contra la libre expresión del fútbol como espectáculo.

A los integrantes del ‘Leon’ no les simpatizó la peculiar jugada y de inmediato rugieron. Se querían ‘comer vivo’ al delantero nariñense que recientemente terminó como goleador del Torneo Sudamericano Sub-20. Los futbolistas de Millonarios defendieron a su compañero y empezaron a rodar escenas de empujones, careos, desafíos y dimes y diretes. Se armó tumulto y lío por Villarreal, que fue apartado y protegido por los azules.

“Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía, pero hay que escoger el momento, hay que enseñarles a los jóvenes que no es cuando vayan ganando, de local y con su gente, que lo haga cuando el juego vaya 0-0″, expresó Rodallega en rueda de prensa.

“El clásico pasado los dominamos, les ganamos y en ningún momento nos paramos en la pelota o nos burlamos. Tiene que aprender de eso, se lo dije a (Álvaro) Montero, se lo dije a (Andrés) Llinás. Ojalá que sus referentes le enseñen, porque es un chico joven, lo acabamos de ver con la selección, ojalá que lo pueda interpretar de esa manera”, agregó el veterano artillero.

Esa jugada, que no es precisamente un productivo recurso técnico que ayude a eludir o confundir a un oponente, como sí lo es un amague o un taquito, la empezó a hacer en el último tiempo en Colombia el extremo del Medellín, Francisco Chaverra, por eso algunos la llaman ‘la Chaverrinha’.

El futbolista caleño del ‘Poderoso’ la realizó el pasado 15 de febrero, precisamente frente a Millonarios, y en esa ocasión los ‘Embajadores’ se enojaron y le cayeron encima. Hubo indignación y declaraciones exigiendo respeto.

“Yo creo que en lo caliente del partido, obviamente uno está en un momento de derrota y esas cosas a nadie les gusta que se las hagan, y menos en su casa. También me parece correcto que en ese sentido nos hagamos respetar, y respetar el momento, ya el jugador sabrá si lo vuelve a hacer o no, eso es parte de lo que algunos jugadores hacen. También me gustaría que lo haga cuando vaya perdiendo porque supongo que es algo que él hace muy seguido”, expresó Juan Pablo Vargas, defensa de Millonarios.

Francisco Chaverra ejecutó la controversial acción en el clásico paisa entre Nacional y Medellín.

Chaverra volvió a ejecutar la acción en el clásico paisa que Atlético Nacional y Medellín empataron 1-1. La hizo cuando el resultado se encontraba 0-0, y varios jugadores verdes, especialmente William Tesillo, se enfadaron, lo encararon y trataron de agredirlo.

Tesillo y varios de sus compañeros no tuvieron en cuenta que Cardona ha protagonizado jugaditas que también pueden ser interpretadas de la misma manera.

Todo ese contexto ha despertado opiniones, a favor y en contra, de los periodistas, hinchas, futbolistas y exfutbolistas.

Una de las voces que más controversia generó fue la del exmediocampista Arnulfo Valentierra, campeón de la Liga (2003 I) y de la Copa Libertadores (2004) con el Once Caldas.

El barranquillero, de 50 años de edad, se quejó de que los reproches violentos a este tipo de ejecuciones desmejoran el espectáculo y atentan contra la esencia del balompié.

“Al fútbol le quieren quitar la esencia, que es diversión, por eso hay tanto paquete en el fútbol colombiano”, disparó Valentierra en su cuenta de X (@pandolfi40).

“Por eso les da rabia todo, porque no tienen la capacidad de divertir al que paga la boleta. Win Sports y Dimayor, no acoliten lo mediocre”, agregó el exvolante cuestionando las críticas de algunos periodistas a ese tipo de jugadas.

Villarreal fue amonestado por el árbitro José Ortiz tras efectuar la controversial ‘Chaverrinha’.