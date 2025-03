Ni una señal de estrés. Ninguna palabra de drama. Cero autocrítica. James Rodríguez vio todo correcto en el rendimiento de la selección Colombia en la derrota 2-1 ante Brasil, el jueves pasado en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, en la jornada 13 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026.

Leer también: Brasil 2, Colombia 1: cambios tardíos, un parpadeo, y adiós punto

“No sé, yo no le encuentro ninguna crítica, porque hemos hecho un partido demasiado bueno desde el minuto 20″, dijo el volante creativo a la cámara de Directv Sports ante la pregunta: ¿Cuál es la crítica que se le hace al partido de hoy?

Los dardos del mediocampista del León de México estuvieron reservados para el árbitro venezolano Alexis Herrera.

Leer también: Dura noticia para James Rodríguez: la Fifa expulsa al Club León del Mundial de Clubes

“Estaba pensándolo ahora y yo no le encontraba alguna explicación. Hemos hecho un partido muy bueno, no sé el árbitro de dónde da 10 minutos de adición, lo de Allison y ‘Davo’ (Dávinson) creo que fueron seis minutos y no sé por qué da 10, la verdad no sé por qué da 10, pero bueno tenemos que pensar en el día martes (ante Paraguay), partido duro, y hay que ganar como sea”, declaró el cucuteño de 33 años de edad.

ANDRE COELHO/EFE James Rodríguez pelea el balón con Rodrygo durante el partido entre Colombia y Brasil, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.

Leer también: “Hicimos un gran partido, pero no nos llevamos nada”: Néstor Lorenzo

James insistió en que no ve motivos para alarmarse en la Eliminatoria por el desempeño del combinado patrio. “Es que estamos jugando bien, estamos pasando por una mala racha, no hemos tenido como esa suerte, pero yo creo que ya pasará. Lo más importante es que estamos intentándolo y estamos jugando bien”, manifestó Rodríguez.

“Si estuviéramos jugando mal es para preocuparse, pero hemos creado chances en los partidos que hemos jugado, hemos tenido chances claras, pero yo creo que ya va a entrar”, agregó.

James Rodríguez, que acumula 13 partidos disputados, con dos goles anotados y cinco asistencias, puso el pase previo al gol de Luis Díaz. Sin embargo, no se mostró inspirado y activo durante el compromiso. Terminó bastante minado físicamente en el segundo tiempo. Néstor Lorenzo tardó para sustituirlo ante su evidente desgaste.

Leer también: Jhon Arias: “Nos vamos tristes, pero hicimos un gran partido”

Colombia marcha en la sexta posición de la tabla, la última que da pase directo al Mundial 2026. Bolivia, que es séptimo (zona de repechaje), se encuentra a seis puntos de ‘la Amarilla’.