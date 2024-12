La Dimayor dio este martes un paso importante para intentar aclarar una de las jugadas más polémicas del reciente clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, disputado el pasado fin de semana. A través de una publicación oficial, la entidad encargada del fútbol profesional colombiano hizo públicos los audios correspondientes a la revisión del VAR en el instante crítico del partido, cuando se sancionó una pena máxima a favor de Millonarios contra Radamel Falcao García.

La controversia surgió tras una acción en el área que involucró a Radamel Falcao García y a Juan Felipe Aguirre, defensor de Atlético Nacional. El árbitro sancionó la pena máxima a favor de Millonarios, lo que desató debates y dudas entre los aficionados y expertos en fútbol sobre la validez de la decisión.

Con el fin de aclarar la jugada y disipar cualquier malentendido, Dimayor compartió los audios del VAR en los que se puede escuchar la comunicación entre Nicolás Gallo, encargado de la revisión desde la cabina del VAR, y el árbitro central. En los audios, Gallo explica el proceso técnico que condujo a la sanción, incluyendo el trazado de las líneas que se utilizaron para analizar la jugada.

En las conversaciones, se corrobora que la infracción cometida por Juan Felipe Aguirre sobre Falcao fue correctamente señalada, y se confirma que el ‘Tigre’ se encontraba en una posición lícita al momento del cobro del tiro libre, porque el pie de William Tesillo lo está habilitando. Este intercambio de información técnica y la aclaración del proceso de revisión han sido claves para calmar los ánimos y proporcionar una mayor transparencia sobre una de las jugadas más debatidas en el clásico.

Con la publicación de estos audios, la Dimayor busca brindar claridad y confianza a los aficionados sobre la aplicación del VAR en el fútbol colombiano, al tiempo que subraya la importancia de la tecnología para mejorar la toma de decisiones en momentos clave del partido.

Audio VAR

“Nicolás Gallo: Voy con los del centro. Posible mano del 9. Para mí, penal, pero posible mano antes de. Vamos a analizar la acción… Es pecho y acá le cruza el pie, no lo deja patear. Tengo penal. Vamos a cerrarla con la de atrás del arco para ver que no le pegue en la mano… Confirmado, no la toca con la mano y le cruza el pie.

Nicolás Gallo: Ahora vamos a revisar la APP, por ahora el penal está confirmado… ¿Me escuchaste, Carlos?

Carlos Betancur: Sí, te escuché. Penal confirmado… Eso se llama la APP, ya la están revisando. El penal está, pero están revisando y mientras tanto vámonos ubicándonos.

Nicolás Gallo: Lento, cuando patea. Voy a tener que trazar línea… Está muy ajustada, creo que está desincronizado… Dame detrás del arco… Ahí está, vamos a trazar líneas.

Nicolás Gallo: Bueno, voy a identificar primero cuál es el que está adelantado, porque tengo muchas piernas acá… Esta pierna no alcanzo a verla… Está muy difícil, voy a trazar una línea porque hay muchos pies. Para mí, es el pie de Tesillo. Listo, voy a hacer triangulación con el pie de Tesillo, que es el que veo acá… Virtualmente tengo el pie… Acá se ve la bota en el medio de Aguirre, ahí está… Ahora voy a trazar la línea con el delantero, que lo veo. Es el hombro.

Nicolás Gallo: Posible interferencia de un jugador (de Millonarios)... Penal, listo. Confirmado, no hay fuera de juego, es overlap. Muy ajustada”.