Los colombianos James Rodríguez y Mayra Ramírez se encuentran nominados en los premios The Best, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) desde el año 2016.

Lea también: Juan Fernando Quintero recordó lo que le dijo Messi tras la final de la Copa América: “Se me paralizó todo”

Estos premios reconocen a las estrellas del deporte tanto en la categoría masculina como femenina, en clubes y selecciones. Los aficionados ya pueden votar por sus jugadores favoritos.

Entre las novedades de esta edición de los The Best FIFA Football Awards está que por primera vez los aficionados pueden votar para el Premio The Best al once masculino y al once femenino de la FIFA.

Lea además: El Liverpool de Luis Díaz recibe al Manchester City por la Premier League: ¿Por dónde ver el partido?

Con esto, los hinchas podrán seleccionar a sus jugadores entre una lista de 77 nominados (22 defensores, 22 centrocampistas y 22 delanteros, más una vez guardametas) para conformar un equipo ideal.

Las categorías en las que pueden votar son: Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA.

Lea aquí: “Nos jugamos el paso a la final en nuestra casa”: César Farías

“Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación”, indicó la Federación en un comunicado.

James Rodríguez y Mayra Ramírez nominados a los premios The Best

James Rodríguez y Mayra Rodríguez, quienes juegan en la selección Colombia masculina y femenina, respectivamente, y en los clubes Rayo Vallecano y Chelsea, están nominados al Premio The Best al once masculino y al once femenino de la FIFA.

Jhony Olivares/Jhony Olivares Noviembre 19 de 2024 Colombia se enfrentó a Ecuador en el estadio Metropolitano 0-1

Rodríguez podría ser elegido como volante para el equipo ideal de la Fifa. Por este reconocimiento compite con futbolistas como Camavinga, Foden, Kroos, Rodri, Bellingham, Palmer y Valverde.

Leer más: Unión Magdalena 4, Llaneros 0: ¡Están volando los pelaos de Pinto!

Mientras que el nombre de Mayra Rodríguez figura en la lista de delanteras nominadas al once femenino, junto a la brasileña Adriana, Caroline Graham y Lauren James.

Cómo votar en los premios The Best

El plazo para votar en FIFA.com finaliza el próximo martes 10 de diciembre, a las 5:00 de la tarde hora Colombia.

Todos los aficionados registrados gratuitamente en FIFA.com pueden votar por sus onces ideales. Primero deben elegir al arquero y luego pueden seleccionar una de las tres formaciones y escoger hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres atacantes para cubrir las diez plazas restantes en el equipo.

Le puede interesar: El ‘Pibe’ Valderrama defendió al técnico de Nacional tras polémicos festejos de los goles

“Al cierre de la votación, a los votos de los aficionados se incorporarán los de un grupo de expertos para determinar los premios The Best al once masculino y femenino de la FIFA. Las elecciones de ambos grupos, aficionados y grupo de expertos, tendrán el mismo peso específico, independientemente del número de votantes en cada grupo”, explicó la Federación.

Para votar en el premio The Best al once femenino de la FIFA ingrese al siguiente enlace: https://www.fifa.com/es/the-best-fifa-football-awards/2024/womens-11

Para votar en el premio The Best al once masculino de la FIFA ingrese al siguiente enlace: https://www.fifa.com/es/the-best-fifa-football-awards/2024/mens-11