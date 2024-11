Juan Fernando Quintero, uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la actualidad, continúa deslumbrando tanto en su club como en la selección nacional. A sus 31 años, el talentoso volante paisa ha alcanzado la cima con Racing, al conquistar la última edición de la Copa Sudamericana, y se encuentra en un momento destacado con la Selección Colombia, donde su desempeño ha sido fundamental.

Le recomendamos: ¿Qué le pasa a Kylian Mbappé?

El pasado 14 de julio, Quintero tuvo la oportunidad de mostrar su calidad en la gran final de la Copa América, disputada en el icónico Hard Rock Stadium contra la selección argentina. El partido, que culminó en un empate 0-0 tras el tiempo reglamentario, se tornó en un desafío para ambos equipos. Al minuto 90, James Rodríguez dejó su lugar en el campo, dando paso a ‘Juanfer’, quien rápidamente se convirtió en una pesadilla para la ‘albiceleste’.

Con su ingreso, Quintero inyectó un nuevo ritmo a la ‘tricolor’, liderando ataques peligrosos y generando oportunidades para sus compañeros. Sin embargo, a pesar de su brillante actuación, la precisión en la definición fue el talón de Aquiles del equipo colombiano. En el minuto 112, Lautaro Martínez anotó el gol que selló el bicampeonato argentino, dejando a Colombia con el subcampeonato en esta emocionante final.

A pesar de la amarga derrota, el volante colombiano dejó una impresión duradera en sus oponentes. Varios jugadores argentinos, entre ellos el icónico Lionel Messi, se acercaron a felicitar a Quintero por su destacada actuación en el campo. Un gesto que, según el mismo jugador, fue un momento emotivo y significativo, ya que considera a Messi el mejor futbolista de la historia.

“Lo conocí en la Copa América 2024, me pasó algo muy particular porque perdimos la final, estaba súper triste y Lionel Messi estaba como a diez metros, me miró y yo con vergüenza, estaba llorando y vi que a los segundos se venía para acá, se me paralizó todo”, empezó diciendo ‘Juanfer’ en una charla con el streamer ‘Coscu’.

Le sugerimos leer: Video: el bus del Real Madrid se accidentó luego de perder contra Liverpool en la Champions League

“Me mostró su grandeza, ese respeto, me abrazó y me dijo que me felicitaba, que cabeza arriba y fue un momento que no olvidaré. Tengo ese video guardado (...) Sueño jugar con Messi, yo sé que en algún momento jugaremos, no sé si se va a cumplir. También me encantaría con Neymar, es mi pana, hablamos, ese también va”, concluyó el mediocampista antioqueño.

"MESSI ME MOSTRÓ SU GRANDEZA. VINO, ME ABRAZÓ Y ME DIJO QUE ME FELICITABA" 💙⚽



El ENORME gesto del capitán de la Selección Argentina con Juanfer Quintero tras la final de la Copa América. Así lo contó el colombiano en un stream con Coscu. pic.twitter.com/0K5gHd0wRD — TyC Sports (@TyCSports) November 28, 2024

La anécdota vivida con Messi es solo un capítulo más en la exitosa carrera de este talentoso volante, que promete seguir dejando huella tanto en el ámbito nacional como internacional.