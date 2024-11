Ángel Di María recordó recientemente cuáles fueron los momentos más tensionantes en la final de la Copa América que la selección Argentina ganó por 1-0 frente a Colombia en junio pasado. Esa fecha fue especialmente importante para él porque jugó su último partido con ‘la Albiceleste’.

En una charla amena con el periodista Juan Pablo Varsky en el pódcast ‘Clank!’, Ángel Di María, de 36 años, dijo que sin duda uno de los peores momentos del partido fue la lesión del astro Lionel Messi, quien tuvo que salir de la cancha en el minuto 66 por molestias en su tobillo derecho.

El astro argentino Lionel Messi.

Al llegar al banquillo, Messi no aguantó el llanto, una imagen que conmovió a los hinchas argentinos que estaban en el Hard Rock Stadium de Miami, así como a los fanáticos que veían el decisivo partido por televisión desde diferentes partes del mundo.

Ángel Di María confesó que en aquel momento sintió miedo de que el equipo no pudiera ganar sin ‘Leo’ Messi dentro de la cancha.

“En la primera vez que se golpea había sido en el tobillo, le pregunté ahí y me dijo que se había doblado solo, pero que le dolía un montón. Lo único que quieres es que Leo esté dentro de la cancha.

Cuando siguió jugando, pensé que todo estaba bien, pero a la siguiente jugada se vuelve a doblar. Me acerqué y lo vi medio llorando, haciendo señas. Ahí me di cuenta de que se había lesionado de verdad. Ahí es cuando se empiezan a apagar las luces porque hay que empezar a ver qué hacemos sin Leo”, contó ‘Fideo’.

Otro de los momentos de esa final que lo marcaron fue el pedido que le hizo al entrenador Lionel Scaloni para que no lo sacara del partido porque sentía que su presencia en el campo de juego podía ser decisiva y no quería perderse la segunda mitad del encuentro.

“Cuando termina el segundo tiempo, Scaloni me llama y me dice que unos minutos más y me iba a sacar porque estaba todo acalambrado. En ese instante le dije: ‘No me saques, no me saques’. No sé por qué me salió en ese momento, pero le insistí que no me sacara. Y no lo hizo. Terminamos haciendo el gol y me fui ovacionado”, recordó Ángel Di María con emoción.

Dijo que le sorprende su propia reacción porque en la final del Mundial 2022, tratándose de un título más importante, no se opuso a la decisión de Scaloni de sustituirlo.

“En la final del Mundial, cuando me saca Leo (Scaloni) y me dice que unos cinco minutos más o algo así, y que salía porque iba a entrar (Kingsley) Coman, que nos iban a atacar mucho y que iba a meter a alguien ahí para reforzar un poco, le dije: ‘Bueno’, sin pensar en qué podía pasar después o cómo estaba jugando o cómo iban las cosas”.