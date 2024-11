Juan Fernando Quintero fue el protagonista de la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Racing y Corinthians. Marcó los dos goles de su equipo en la victoria por 2-1 que le dio el pase a la final del torneo.

El colombiano, ex jugador de Junior, no pudo aguantar las lágrimas después del encuentro, dedicando la clasificación a su familia.

“Son dos momentos únicos, después de muchos años ayudamos a que el club clasifique a una final de esta magnitud y no hay palabras. Fue un año muy difícil, le quiero dedicar este triunfo a Dios y a mi familia, sufrimos mucho. No pueden estar por una condición, pero mi corazón y mi alma están con ellos. Soy un privilegiado del fútbol por vivir esto en un club que lo siente en estos momentos”, dijo el antioqueño en las declaraciones oficiales del torneo.

También habló de sus goles, uno a los 36 y el otro a los 39.

“Soy un elegido de Dios, toda la gloria y honra es para él. Yo simplemente trato de disfrutar, fue el don que me dio, el talento y que salga a flote en un partido de estos, me tiene muy emocionado. Saben la situación que vivo con mi familia. Estoy muy agradecido. Simplemente trato de disfrutar, estoy muy feliz, ya lo otro lo mirará la gente. Estamos en una final más y tener la oportunidad de hacer estos dos goles, después de tantos altibajos en el año. Me enfoqué en esto y somos merecedores de triunfo”, agregó.

Racing disputará la final de la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro de Brasil el 23 de noviembre en el estadio General Pablo Rojas, conocido popularmente como La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.