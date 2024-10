Uno de los protagonistas en el juego de Aston Villa sobre Bolonia fue el colombiano Jhon Jader Durán.

Durante la jornada del martes en la Champions League en Villa Park, Durán fue titular en el encuentro y sobre el minuto 64 pondría el 2-0 en el partido.

Jhon recibió un centro por izquierda, y le ganó en el forcejeo a su compatriota Jhon Janer Lucumí, para darle el segundo gol al Aston Villa.

Sin embargo, Unai Emery cuando Jhon anotó el gol, de una vez lo cambió por Ollie Watkins. Al parecer, este cambio no le gustó nada al colombiano, porque cuando entró al banquillo le dio una patada a una silla en el que estaba sentado un compañero.

Y mientras le hablaban otros compañeros del cuerpo técnico se notaba muy molesto. Aunque son cosas del momento varios futbolistas y expertos hablaron del tema.

Los periodistas de mi país le están dando la ridícula responsabilidad a Jhon Jader Durán (20) de darle un buen ejemplo a los niños de Colombia por encima de la de los papás.

Basta de jugadores fríos y con la biblia en mano.

El exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla dio su punto de vista en lo que pasó con Jhon Jader Durán. Asprilla expresó que entiende que tenga rabia porque lo haya sacado pero que no puede seguir con esa actitud.

En una entrevista para Blu Radio Faustino señaló: “Es normal que a todo el que juegue al fútbol le de rabia cuando lo cambien, ya lo que no es normal es la pataleta que hace. Debe estar más tranquilo, él hace el gol y después de repente se da esa reacción. Es algo muy malo para el equipo, para los compañeros. Tiene que entender que hay muchos más futbolistas con el deseo de jugar y que no lo pudieron hacer”.

Además manifestó que Jhon debe dejar de hacer esas “pataletas”, pues sí le pueden afectar en el futuro.

“El entrenador tiene que hablar con él, que no puede volver a pasar, que no vuelva a suceder esto ni ahí en el club, ni en la Selección. En Europa son los entrenadores los que se encargan de los fichajes, son las personas que tienen la decisión de escoger si uno va o no. Si le ven esas pataletas, va a tener mucha dificultad si es que lo quieren más adelante”, indicó.

Asimismo, relató que alguien de su confianza debería hablarle y decirle que deje esa actitud. Habló de Alfredo Morelos y que no quiere que le pase lo mismo a Jhon Jader.

“Yo ponía el ejemplo de Morelos, el que llegó a Nacional, quien todo lo que hizo en Escocia, pero al final tuvo un comportamiento que lo afectó. Durán es muy joven, tiene que aprender, que alguien en la casa le hable, que no hagas esas cosas, eso en un futuro lo puede perjudicar”, refirió.

Para finalizar quiso decir que los compañeros deberían también a ayudarlo y aconsejarlo. “Los compañeros de Aston Villa creo que tienen que hablar con él, jalarle las orejas, es algo que no puede volver a suceder, no se puede dejar pasar eso. De pronto, el técnico no lo va a colocar a jugar en los próximos partidos”.