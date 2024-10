No sucumbió por la altitud. La selección Colombia afrontó de buena forma los 4 mil metros sobre el nivel del mar del estadio Municipal de El Alto, pero terminó cayendo 1-0 ante Bolivia, en el partido de la novena fecha de la Eliminatoria al Mundial 2026, por un descuido en un saque de banda y, principalmente, por su deficiente definición en el arco rival.

Jhon Córdoba y Luis Díaz desaprovecharon inmejorables opciones para anotar, que hubieran puesto todo el viento a favor, mucho antes de que Miguel Terceros se inspirara y rentabilizara un cobro de saque de banda escapándose por izquierda, eludiendo a dos jugadores y detonando un bombazo que estalló en el ángulo superior derecho de Camilo Vargas. Ese sí era imposible para el guardameta del Atlas.

Un golazo que nació en una demora e imprecisión de Willer Ditta, que provocó la reanudación del juego con un saque de banda en el que tomaron descuidada a la retaguardia nacional. Terceros sacó al primero (Lucumí) y al segundo (Castaño) antes de perfilarse y conquistar su diana con un zurdazo explosivo. Dio en el blanco de manera espectacular. Le sobró lo que le faltó a los nuestros, pegada y puntería.

Los primeros minutos del partido resultaron angustiosos y complicados para Colombia. Los bolivianos salieron impetuosos y dispuestos a bombardear la portería de Camilo Vargas.

Ramiro Vaca, el ágil jugador con la camiseta 10, era el principal pistolero. Todo lo que tocaba lo disparaba. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! No le dio respiro al guardameta colombiano. Apenas corría un minuto y medio en el cronómetro, y Vaca ya había estremecido el travesaño con uno de sus balazos.

Ya le tiene la medida al balón en la altura y sabe cuándo apretar el gatillo. Afortunadamente para Colombia, Vargas se puso la capa de Supermán y voló de palo a palo rechazando cada pelota con sello de red.

Luis Gandarillas/EFE AMDEP8510. EL ALTO (BOLIVIA), 10/10/2024.- Héctor Cuellar (abajo) de Bolivia disputa el balón con Roger Martínez de Colombia este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Bolivia y Colombia en el estadio Municipal en El Alto (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

El bogotano supo escudar al combinado patrio ante el bombardeo del conjunto del altiplano. Fue intenso e incesante el ataque anfitrión y parecía que los nuestros empezarían perdiendo temprano.

Sin embargo, después de 12 minutos de sufrimiento, asimilación de los 4 mil metros de altitud y varias atajadas providenciales de Vargas, los dirigidos por Néstor Lorenzo se acomodaron mejor, hicieron posesiones largas y mantuvieron a raya a Bolivia. Ya no llegaba tan fácil y tan seguido. Mucho menos tras la expulsión de Héctor Cuéllar, quien siendo último hombre derribó a Roger Martínez cuando se fugaba con grandes posibilidades de anotar.

El cartagenero, que había tenido un cabezazo débil ante un buen centro de Borja minutos antes, resultó lesionado en esa jugada y fue sustituido por Jhon Córdoba, quien luego, ya con ‘la Amarilla’ más afianzada y dominadora en la cancha, despilfarró dos claras oportunidades para anotar.

En la primera, tras un pasesote punzante de James y un preciso centro de Santiago Arias, Córdoba estaba solitario y nada más tenía que empujarla al fondo de las piolas, pero pateó desviado y estrelló la pelota en el vertical derecho de Guillermo Viscarra. Increíble desperdicio. La segunda era más difícil de concretar, pero tampoco definió de forma acertada.

Así mismo Luis Díaz en una jugada que se le presentó por izquierda. Tenía varias zonas del arco a disposición y su resolución rebotó en las piernas de un defensor. En todo caso, Colombia cerró la etapa inicial con un rendimiento superior a Bolivia y con situaciones de gol más claras.

Había que aprovechar el hombre de más en el segundo período y no finalizar con las manos vacías. No obstante, Bolivia fue el que se puso en ventaja. Córdoba siguió desconectado y desacertado para facturar en la red rival, ‘Luchito’ Díaz corrió bastante por izquierda, pero redondeó pocas acciones de peligro, James Rodríguez desapareció un largo rato y la ofensiva no se iluminó para penetrar en la trinchera boliviana, que se esmeró por mantener el 1-0.

Richard Ríos entró empezando el segundo tiempo y aportó muchísimo más que Matheus Uribe (que pasó desaparcibido). Ayudó a ganar rebotes y a tener contra las cuerdas a Bolivia, pero no fue suficiente el cerco. Al minuto 62, también Jefferson Lerma entró enchufado a mejorar la recuperación y Yáser Asprilla desequilibró e intentó patear al arco sin suerte hasta que se lesionó. ‘El Cucho’ Hernández, que recibió el chance en lugar de Luis Díaz, no se sintió mucho jugando por el costado.

Borja no se cansó de mostrarse por izquierda e intentar centros, James pidió el balón y procuró generar acciones de gol, pero ya estaba con menos oxígeno y sin la lucidez ideal. Y, lamentablemente, como en el primer tiempo, cuando hubo chance de marcar, la definición no estuvo a la altura.

MINUTO A MINUTO

2. Remate de Ramiro Vaca que se estrella en el travesaño. Camilo Vargas alcanza a desviarla un poco.

3. Nuevo disparo de Vaca que Vargas controla en dos tiempos.

5. Centro de Cristian Borja y cabezazo de Roger Martínez sin buena potencia.

15. Otro tiro de Vaca y rechazo de Vargas.

17. El arquero de Colombia nuevamente interviene y ataja un zapatazo de Vaca.

19. Tarjeta roja para Héctor Cuéllar por falta sobre Roger Martínez cuando se escapaba hacia el arco boliviano.

24. Anulan jugada de gol a Marcelo Suárez por claro fuera de lugar tras el cobro de una pelota quieta.

29. Jhon Córdoba desperdicia increíblemente un pase-gol de Santiago Arias tras punzante habilitación de James Rodríguez.

36. Córdoba tampoco logra acertar ante un buen centro rasante que le puso Borja luego de una combinación con Luis Díaz.

39. Pifia de Ditta al cabecear un balón a media altura, y quedó suelto para que los bolivianos remataran. El tiro salió desviado.

43. Luis Díaz define sin puntería ni contundencia una buena posibilidad para anotar que le quedó por izquierda por una mala entrega del rival.

52. Remate potente de Richard Ríos que el cancerbero soltó. Córdoba no alcanzó el rebote.

57. Gol de Bolivia. Willer Ditta demora demasiado con el balón y hace un cambio de frente impreciso que provoca un saque de banda de donde surge el gol. Miguel Terceros recibió por derecha, se escapó, eludió a Lucumí y a Cataño, y luego despachó un certero y espectacular remate al ángulo superior izquierdo de Vargas.

65. Remate de Díaz que Viscarra rechaza. Córdoba toma el rebote, pero no lo aprovecha.

67. Vaca exige una intervención de Vargas con tiro abajo y ajustado al palo.

88. Centro de James que Jhon Córdoba no alcanza a cabecear.

89. Richard Ríos se cuela en medio de tres jugadores y remata al arco sin potencia.

90+1. Cabezazo de Lerma que el guardameta desvía al tiro de esquina.

Ficha técnica

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagredo; Miguel Terceros (m.67, Luis Paz), Robson Matheus (m.79, Adalid Terrazas), Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca, Jeyson Chura (m.30, Gabriel Villamil); Carmelo Algarañaz (m.79, Bruno Miranda).

Seleccionador: Óscar Villegas.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Wilter Ditta, Jhon Lucumí, Cristian Borja; Kevin Castaño (m. 62, Jefferson Lerma), Matheus Uribe (m.77, Richard Ríos), Jhon Arias (m.62, Yaer Asprilla), James Rodríguez; Luis Díaz (m.77, Juan Camilo Hernández) y Róger Martínez (m.23, Jhon Córdova).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Goles: 1-0, m.58: Miguel Terceros.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio expulsó con una roja directa a Cuéllar y amonestó a Castaño y Miranda.

Incidencias: partido por la jornada 9 de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026 jugado en el estadio Municipal de El Alto, de la ciudad homónima situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.