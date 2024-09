El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, llamó este miércoles a 28 futbolistas, de los que ocho son jugadores que militan en equipos del exterior, con la mira en “romper esquemas” en los partidos ante Colombia y Argentina por las jornadas 9 y 10 de la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial 2026.

‘La Verde’ será local el próximo 10 de octubre ante los colombianos en los más de 4.000 metros sobre el nivel mar del Estadio Municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz, y cinco días después visitará a Argentina en Buenos Aires.

Villegas, en un contacto con los medios, dijo que en estas dos fechas todo dependerá de la propuesta que Bolivia puesto que la intención de ‘la Verde’ es continuar en una “línea de ascenso” después de lo que mostró en los dos anteriores partidos.

Bolivia llega de vencer 4-0 a Venezuela y de derrotar por 1-2 a Chile a domicilio, con lo que las esperanzas para conseguir un cupo o jugar la repesca están intactas.

“Creo que estamos para romper algunos esquemas como ya lo hemos hecho anteriormente”, mencionó el estratega de 54 años.

Villegas tomó como base a ocho ‘extranjeros’ como el defensa Luis Haquín, el lateral Roberto Carlos Fernández, los mediocampistas Adalid Terrazas, Miguel Terceros y Gabriel Villamil, además de los delanteros Enzo Monteiro, Lucas Chávez y Carmelo Algarañaz.

El seleccionador también tomó como base de su lista a varios futbolistas de la liga boliviana que juegan en la altitud como el Bolívar (6), Always Ready (6) y The Strongest (4).

La Federación Bolivia de Fútbol (FBF) indicó que el promedio de edad en este llamado para encarar los partidos ante Colombia y Argentina es de 23,8 años además que 13 jugadores tienen 23 años o menos.

Al respecto, Villegas mencionó que los jóvenes fueron llamados porque “están aptos para jugar en la selección” y que “pueden rendir” adecuadamente cuando les toque ingresar en el campo de juego.

“Lo que quiero es que mis jugadores disfruten de estar en la selección, como lo han hecho, que no sientan presión”, recalcó.

La mira de Bolivia está en “hacer un gran partido” y conseguir una victoria ante Colombia, un rival al que respetan por sus “pergaminos” al ser finalista de la última Copa América y que recientemente venció a Argentina.

En esta lista, Villegas no llamó al portero Carlos Lampe, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles, ni al mediocampista Henry Vaca, también lesionado, ya que ambos realizan una recuperación que demorará varios meses.

Los 28 convocados son los siguientes:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta-BRA), Pablo Vaca (Always Ready), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Suárez (Always Ready) y José Sagredo (Bolívar).

Laterales: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS) y Luis Paz (Bolívar).

Mediocampistas: Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Víctor Cuéllar (The Strongest), Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger- ARG), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA) y Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos-BRA), Lucas Chávez (Al Taawoun-ARA), José Martinez (Always Ready), Jhon Velásquez (Bolívar), Bruno Miranda (The Strongest) y Carmelo Algarañaz (Kalamata-GRE).