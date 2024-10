Los octavos de final de la Champions League están definidos. Esta mañana, en Nyon, Suiza, se llevó a cabo el sorteo de la segunda fase del torneo más importante de clubes a nivel mundial. Juventus vs. Bayern de Múnich, Barcelona vs. Arsenal y PSG vs. Chelsea fueron las llaves más emocionantes que dejó dicha ceremonia.

Todos los clubes que consigan superar los octavos de final estarán pensando en disputar los cuartos de final, los cuales se estarán jugando el 5 y el 6 de abril (ida) y el 12 y el 13 del mismo mes (vuelta).

Vale recordar que, para el resto de rondas de la competición también se sortearán los equipos clasificados. A diferencia de los octavos, en cuartos los clubes del mismo país sí podrán chocar entre sí, independientemente que hayan compartido grupo.

Partidos de ida

16 de febrero de 2016: PSG vs. Chelsea y Benfica vs. Zenit

17 de febrero de 2016: Gent vs. Wolfsburgo y Roma vs. Real Madrid

23 de febrero de 2016: Arsenal vs. Barcelona y Juventus vs. Bayern de Múnich

24 de febrero de 2016: PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid y Dinamo de Kiev vs. Manchester City

Partidos de vuelta

8 de marzo de 2016: Wolfsburgo vs. Gent y Real Madrid vs. Roma

9 de marzo de 2016: Chelsea vs. PSG y Zenit vs. Benfica

15 de marzo de 2016: Atlético de Madrid vs. PSV Eindhoven y Manchester City vs. Dinamo de Kiev

16 de marzo de 2016: Barcelona vs. Arsenal y Bayern de Múnich vs. Juventus