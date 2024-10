Francisco Maturana no esconde su insatisfacción con el actual momento de la Selección Colombia. El ex técnico de la Amarilla le contó a EL HERALDO su opinión sobre el combinado de Pékerman. El chocoano también aprovechó para hablar del fútbol nacional y de Alexis Mendoza.

¿Cómo analiza el presente del fútbol colombiano?

Es atractivo, el campeonato nuestro es asimilable. Me parece que a nivel internacional han hecho una buena presentación. A nivel de Selección creo que quedamos en deuda

¿Qué opina de los equipos que llegaron a las semifinales de la Liga?

Es muy justo. Están los que mejor han hecho las cosas, no siento que haya un favorito y es por el sistema de semifinales, una instancia en la que puede pasar cualquier cosa, más allá que desde afuera uno mira las charreteras del Nacional, pero es más desde el querer mío, porque en la práctica no todo está dicho en el fútbol y no se puede saber qué pasará.

¿Qué opina de las declaraciones de Leonel que dijo que el campeón saldrá del ganador entre Medellín y Nacional?

No hay problema. En el fútbol todo el mundo puede decir lo que quiera. Por qué nos amargamos cuando el otro habla. Solo es respetar las diferencias, él habla de esa manera, pero usted puede decir que el campeón es Junior. Todo el mundo puede hablar.

¿Con que equipo se la juega en la final?

Yo quisiera al 'Verde' en la final, pero tiene una papeleta dura, bien brava con el Medellín, igual pasa en la otra serie.

Qué tal Nacional vs. Junior en la final

En una final Junior-Nacional, yo podría decir que ya Nacional le metió cuatro a Junior en el último partido, caminando y parando, pero eso ya está escrito, ahora viene un juego por escribir sobre esa experiencia y no creo que Alexis Mendoza se le abra de esa forma para que le hagan cuatro otra vez.

¿Qué piensa de Alexis Mendoza como entrenador ?

Creo que Alexis está formándose cómo entrenador y lo digo desde mi experiencia y la forma como me situaron a mí. Yo llegué a España en 1991 y ya era campeón de América con Nacional, ya había ido a una Copa del Mundo y en un momento me encasillaron en una tendencia 'Menotista'. Cuando llego a España había una pelea hay una pelea de Menoti y yo dije algo, entonces Bilardo lo primero que dijo fue 'Maturana que no hablé' porque todavía no es técnico. Revisando mi vida lo mejor me pasó después de los 10 años. Alexis es inteligente y va a entender que apenas está en un proceso, pero aún le falta tiempo.

¿Este Junior se le parece al de otros tiempos?

No, pero porque no se pueden comparar. A mí me tocó sufrir el Junior de Cuarentinha, el Víctor Ephanor, el de Dulio Miranda y eso es otra cosa, no se puede comparar.

¿Qué es lo que más le gusta de este Junior?

Yo siempre rescato las colectividades y este Junior a ratos juega bien.

¿Cuál es su jugador favorito del Junior?

Roberto Ovelar. Es un muy buen delantero.

¿Por qué cree que Selección está en deuda?

A mí a veces me queda difícil hablar de eso porque al decir algo creen yo estoy buscando algo más allá de eso y me quieren arrancar la cabeza. Yo siento lo que siente cualquier persona del común y búsqueme entonces a alguien que esté satisfecho con la Selección, no creo que haya uno solo satisfecho, entonces yo tampoco lo estoy.

¿Cómo analiza el trabajo de Pékerman y a la Selección en general?

Yo casi siempre voy a defender a los entrenadores, el problema es que hay que saber mirar. El fútbol son sus futbolistas más sus circunstancias. En un momento determinado Colombia tuvo una estructura muy fuerte, que fue la estructura que estuvo en la Copa América de Argentina la que dirigía 'Bolillo'. Tenía una base fuerte con Armero, Yepes, Abel Aguilar y Zúñiga. Esa selección viene y encuentra un técnico muy capaz, inteligente, que saca el mejor provecho y termina cuarto del mundo. Después desaparece la estructura, se va Yepes, Aguilar, Armero y Zúñiga. Ahora mismo lo que estamos viendo es que no hay una estructura que soporte a estos muchachos.

¿Que tanto ha cambiado el James del Mundial al de ahora?

Han cambiado muchas cosas en él y hemos cambiado nosotros también. Antes oíamos hablar de Mourinho y nos quitábamos el sombrero, lo mismo con Rafa Benítez, pero ahora se dice que son burros porque no ponen a los colombianos. Hemos acogido a James y pensamos que es el niño adorado, que hay que llevarlo en hombros y que los que no hagan lo que queremos es malo. Nosotros descalificamos a todos los que no hagan lo que nosotros queremos. Colombia puede aguantarse 80 minutos sin que James aparezca, pero el Real Madrid no. En Real Madrid salieron por la puerta de atrás Kaka, siendo campeón del mundo, Robben, Snijder y otra cantidad de futbolistas. No podemos pretender que porque es James lo aguanten y lo aguanten hasta que coja el ritmo.

¿Con qué James se queda usted?

Tengo un James inmenso, sin límites que era el James de Banfield, me quedo con ese James, ese fue el que yo me metí en la cabeza.

¿Cómo ve a la Selección en la Eliminatoria?

Esto está muy parejo, toca esperar, porque Ecuador puso un listón alto al ganarle a Argentina como visitantes.

¿Alguna sorpresa?

No esperaba lo de Venezuela, porque no es bueno, más allá de su entorno. Y Bolivia porque ya no se pueden hacer las cuentas con los puntos de ella, es un equipo complicado.

¿Volvería a dirigir?

Antes uno tenía la maleta lista para irse dónde fuera, ahora uno espera que sea un proyecto muy bueno.

¿El escándalo de la Fifa qué tanto afecta al fútbol?

Al fútbol puro, jugadores y técnicos, esto no debe tocarlo. Después viene la parte dirigencial, eso es otra cosa.