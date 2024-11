Inspirada en 10 poemas que exploran el lado oscuro del amor, la compañía de danza Punto de Equilibrio presentó recientemente en el Teatro del Colegio Alemán su obra ‘Amarte’.

Poetizas como Gabriela Mistral, Pita Amor y Dulce María Loynaz, entre otras, nutrieron con sus versos la impactante puesta en escena en la que participaron 20 actores y actrices que contaron con la dirección ejecutiva de Raquel Sofía Cervantes y la participación artística de Julie de Donado.

“Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra…

Si me quieres, quiéreme negra y blanca. Y gris, y verde, y rubia,

y morena…

Quiéreme día, quiéreme noche…

¡Y madrugada en la ventana abierta!

Si me quieres, no me recortes:

¡Quiéreme toda… O no me quieras!”.

Cortesía La propuesta cuenta con participación artística de Julie de Donado.

Como lo relata el poema de la cubana Dulce María Loynaz, la obra ‘Amarte’ lleva a las tablas bajo el lenguaje de la danza, en una puesta en escena novedosa, con elegancia caribe y un alto nivel técnico de sus bailarines, las complejidades del amor que se esconden en las diferentes capas del alma humana.

La compañía de danza Punto de Equilibrio fue creada en noviembre de 2012 bajo el auspicio de la Fundación Sauter. Explica Raquel Sofía Cervantes, su directora ejecutiva, que la genética ecléctica de la agrupación incorpora bailarines formados bajo diferentes disciplinas de la danza, ballet, flamenco, jazz y danza contemporánea.

Pero regresando a la obra, Raquel Sofía Cervantes añade que en febrero de 2024 inició “el proyecto ‘Amarte’, del amor al arte”, como la misma compañía lo define.

“La experiencia en ‘Amarte’ ha sido un sueño hecho realidad. Todo el proceso creativo implicó la elección cuidadosa de cada poesía, la estructuración de su puesta en escena y la identificación de los elementos que darían contexto y sentido a la narrativa. En esta oportunidad involucramos a la firma de ingeniería Diselmec, quienes se encargaron de una de las piezas más relevantes de la utilería de la obra. Luego de muchos meses de ensayo y clases formativas, logramos la puesta en escena y lo mejor: los aplausos de un público que se dejó atrapar por cada una de las escenas. Estamos llenos de agradecimiento”, explicó Cervantes.

‘Amarte’ también contó con la participación de Michael Arsayuz, coordinador del proyecto, y de los coreógrafos líderes Yesit Cardona, Alex Higgins, Tania Iglesias y Yany Manotas, todos de reconocida trayectoria en las artes escénicas.

Por pedido del público, en este mes de diciembre ‘Amarte’ se presentará nuevamente en Barranquilla. La fecha y lugar aún están por definirse y se darán a conocer a través de las redes sociales de Punto de Equilibrio.