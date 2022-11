“Se está viviendo una crisis musical”: Pablo Milanés antes de morir

“Yo siempre he vivido en Cuba, no he dejado la isla más de tres meses seguidos, aunque últimamente por cuestiones familiares —ya que mi esposa es de Galicia, España— paso temporadas allá y en La Habana. Y desde lejos siempre la extraño”.

El artista cumplía entonces 75 años y aún no tenía pensado bajarse de las tarimas. “Si me preguntaras cómo quiero morir, te diría que sobre un escenario”, dijo en alguna ocasión.

El cantautor nunca pensó en su retiro de la música por más que lo cuestionaran.

“Siempre quedan cosas por hacer, quizás ahora más que nunca, de hecho tengo como dos o tres proyectos entre manos”, sostuvo.