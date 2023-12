“La danza es una expresión divina para todos los seres humanos”

Una firme abanderada de la protección de los derechos humanos, feminista contemporánea, atleta y sobretodo colombiana son algunas de las características con las que se puede describir a Carmen Melendez, una mujer con la que los adjetivos se quedan cortos.

Lea también: Detienen a cinco sujetos relacionados con el robo en la casa de Miguel Bosé

La artista, oriunda de Buenaventura, se ha dedicado durante las últimas cuatro décadas a fortalecer la cultura de la región Caribe mediante la danza, las acciones comunitarias y el crecimiento del Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, cuando bajo el cuidado de su madre aprendió cómo ser un buen ser humano.

“Mi mamá me cantaba canciones, poemas y rezos de pequeña, y todo lo que me recitaba tenía una enseñanza para mi vida; ella me enseñó que tenía que amarme a mí misma, a mi color de piel y que los estereotipos sociales no me tenían que afectar”, dijo.

Lea también: Estas son las mejores canciones para celebrar el Fin de Año

Asimismo, Meléndez comentó que parte de su éxito se debe a la hibridación cultural que cultivó desde pequeña.

“Recorrí el país desde temprana edad cuando me mudé hacia Antioquía, ahí aprendí valores religiosos y la capacidad para tomar decisiones, luego acá en Barranquilla me encontré con una actitud de resiliencia para afrontar las situaciones que me impactó bastante, así que en general esa mezcla de comportamientos humanos me brindaron esa fortaleza que tengo ahora en mi vida”, expresó.Lea también: Conozca la nueva fecha de la Lectura del Bando 2024