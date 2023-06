Jimena Romero, 25 años de una vida escrita a guiones

Desde muy niña, Jimena vio a su padre Bernardo Romero realizando libretos día y noche frente a una máquina de escribir. Lo veía como un trabajo muy difícil y quizás, por esa razón, nunca se vio escribiendo como su padre.

Estudió Comunicación social y para entonces se veía en un futuro como directora de programas, sin embargo, la vida le tendría otro camino. Trabajando para Caracol Televisión, debía leer los proyectos que llegaban y ante inconsistencias de algunos, empezó a mejorarlos. Ahí se dio cuenta que la escritura era lo suyo.

“Cuando era niña, las hojas para colorear eran libretos viejos, yo crecí en este mundo y por eso se me hizo fácil empezar a escribir en este formato que tenía aprendido claramente. Así que hice una historia, se la envíe a mi papá y le pareció que estaba bastante bien, fue entonces cuando me invitó a escribir con él”, sostiene Jimena.

El primer proyecto en el que escribió fue junto a su padre. Se trató de Mirada de Mujer, una versión mexicana de Señora Isabel que le había sido encargada.

Bernardo entonces se convirtió en un maestro que le enseñó infinidades de técnicas durante todo el proyecto. Sin embargo, afirma que lo más valioso que pudo haberle enseñado fue la disciplina.

“Yo crecí profesionalmente con una persona muy exigente y crítica, por eso no me da miedo ser exigente conmigo misma y eso me ha permitido escribir buenas historias”.

