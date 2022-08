Festival Autóctono de Gaitas le rendirá homenaje a Rafael Rodríguez Carmona

Armando Tapia, presidente de Corfoarte, ente que organiza el Festival, considera que este año se vivirá una verdadera fiesta en la plaza principal y se les rendirá tributo a todos los amantes de la gaita.

“Es para nosotros un placer este año volver a la presencialidad después de dos años de este estar haciendo festivales virtuales debido a la pandemia del Covid-19. Este año regresan las gaitas a la plaza, con todas las medidas de seguridad que las entidades así nos exigen. Este año queremos hacer un homenaje a Rafael Rodríguez Carmona, un hombre campesino que se forjó en el campo y que hace parte de una familia gaitera. Él es heredero de una cultura que viene de muchos años atrás con su papá, quien le enseñó el arte de la Gaita”, apuntó Tapia.

El homenajeado del Festival de Gaitas también mostró su felicidad por haberlo tenido en cuenta para versión número 31°.

“Me llena de mucha felicidad y orgullo que me hayan elegido como homenajeado. Yo toqué con Andrés Landero en la música vallenata, pero mi papá ya tocaba con ‘Mañe´ Mendoza y fue mi padre quien me enseñó a tocar la gaita. Yo aprendí a tocar la gaita macho, pero no le jalaba mucho a la maraca. También tocaba el tambor alegre, pero me gustaba más el llamador”, expresó el maestro Rafael Rodríguez Carmona.