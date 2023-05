Esculturas de Picasso se exponen en Málaga, su tierra natal

Su comisaria es Carmen Giménez y la muestra en el Museo Picasso forma parte de la conmemoración de los cincuenta años de la muerte del artista, que nació en Málaga en 1881 y falleció en Mougins (Francia) en 1973.

Como explicó la comisaria, seguramente Picasso se sintió "herido" cuando fue rechazada su propuesta de monumento al literato francés Apollinaire "porque no entendían su escultura, que no era clásica, y él quería ser libre y rechazaba cualquier censura", por lo que no mostró públicamente estas obras.

Ya con 85 años, Picasso accedió a que el Petit Palais de París mostrara por primera vez docenas de esculturas que el artista conservaba.

Pero, como resaltó este lunes su nieto Bernard Ruiz-Picasso, "estas esculturas se expusieron en el Petit Palais porque en Francia no se reconocían realmente como arte, mientras que su pintura se expuso en el Grand Palais".

En Málaga se pueden contemplar obras maestras como "La dama oferente" (1933), de la que existen dos copias en bronce, la de esta exposición, procedente del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y la que preside la tumba de Picasso, en el castillo francés de Vauvenargues.

"Es un poco monstruosa, pero uno la quiere", afirmó sobre esta obra Giménez, que desveló que hubo otro ejemplar, en yeso, que fue destruido por su primera esposa, Jacqueline, y el hijo del artista Paulo para impedir que se pudieran crear más copias.