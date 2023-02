De chaperón a rey Momo: el ascenso al trono de Sebastián Guzmán

Entre los importantes aportes que le ha realizado Guzmán al Carnaval, se encuentra el Carnaval del Suroccidente, un “hijo” como él lo llama.

“Yo tengo un hijo que este año cumple treinta años y es el Carnaval del Suroccidente. Este evento nace en conjunto con otros compañeros hacedores de diferentes sectores de la ciudad”, sostiene.

La idea de dicho evento surgió ante la necesidad de brindarles a los habitantes del sector la posibilidad de vivir la fiesta de manera más cercana.

“En ese tiempo nacieron los palcos y la gente no tenía para pagarlos. Yo decía: si tú eres un congo, ¿cómo le vas a bailar a todo el mundo, pero no a tu familia?, entonces qué bonito que tu familia y vecinos te vieran bailar, así fue como pensé en ese momento”.

Actualmente, el desfile atraviesa más de diez barrios de la ciudad, participan más de cuatrocientos cincuenta grupos folclóricos e impacta a más de sesenta mil personas, todo un hit que disfrutan los amantes al Carnaval de esta zona de la ciudad.

“También pensábamos que era un aporte que le estábamos haciendo al Carnaval. Así fue como fue creciendo poco a poco. El día que Dios me diga que me debo ir, me iré contento, con mucha satisfacción de haber aportado algo a mi barrio El Pueblo y al Carnaval”, expresa Guzmán.