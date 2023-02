Barranquilla le cumple a la Fiesta de Danza y Cumbias

Mendoza agregó: “Escuchar la flauta de millo, los tambores, la cumbia, eso me eriza la piel porque lo son ritmos que siento desde el alma”.

Por su parte, Milena Márquez, una barranquillera de 65 años y amante de estas fiestas, sostiene que ver estas danzas la llenan de vida.

“Yo no me pierdo el Carnaval, a mi edad debo disfrutar y vivir la vida, por eso vengo a estos eventos para contagiarme de alegría y folclor. Cuando estoy aquí se me olvida todo, y solo pienso en vivir el momento, estas fiestas me llenan de vida”, afirmó.