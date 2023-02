Alegría y disciplina, el legado que reciben Tahiana y Diego

Diego Chelia Acosta, rey del Carnaval de los Niños 2023, heredó las ‘rayas’ del baile y la alegría de su abuela Nuris Peña. Confiesa que ha sido el mejor apoyo que ha tenido y que siente admiración por ella, debido a que logró ser reina de la tercera edad.

“Mi abuela me ha transmitido toda la pasión por el baile, además me ha inculcado la perseverancia, me recalca mucho que no me rinda, que luche por lo que quiero y esas palabras las mantengo muy presentes porque aunque uno se caiga debe seguir intentándolo, no hay nada imposible en la vida, todo se logra con disciplina”.

A futuro Diego sueña con tener su propio grupo folclórico y ser rey Momo central del Carnaval de Barranquilla, por lo que espera seguir contando con la guía y toda la ‘cambambería’ de su abuela.

“Voy a seguir trabajando en ello para lograrlo, en mi familia las ganas de hacer las cosas con entusiasmo siempre ha sido tradición y es lo que trato de aplicar”, concluyó Diego.

A su turno doña Nuris confesó que baila hasta cuando cocina y que desde niña se iba escapada a las fiestas, por lo que era regañada.

“Diego es quien me ha seguido los pasos y aquí estoy apoyándolo en algunas de sus actividades, me encantaría acompañarlo a todo, pero me toca quedarme en casa a veces. Incluso su palacio real está en mi casa (…) y así los tigres vamos pasando las rayas a los tigrecitos y los vamos enseñando a cuidar nuestro legado”, dice Nuris, que fue reina de la tercera edad en el 2015.