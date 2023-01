Ciénaga celebra 60 años de las Fiestas del Caimán

Por su parte, Isabella Sofía Rodríguez fue designada como la Reina Infantil encargada de representar a todos los niños y niñas cienagueros en las fiestas.

Con tan solo 9 años, la niña cienaguera y hoy soberana infantil confiesa que desde que tiene uso de razón, su amor por las fiestas de su municipio ha sido el mismo.

“Desde muy pequeña me he destacado en diferentes eventos culturales, me gusta mucho ser parte de los bailes, en el colegio también fui reina infantil. A comienzos de noviembre me enteré que iba a ser la reina infantil y toda la familia lo tomó con mucha alegría”, expresó Isabella.

Rodríguez invitó a todos los niños y niñas tanto cienagueros como de afuera para que vayan a disfrutar estas fiestas tradicionales en la que los niños también tienen protagonismo.

“Los niños gozan, bailan en muchas comparsas y danzas para que el desfile de los niños salga muy bonito. La mayoría de los niños nos gusta y apasiona estas fiestas, espero que todos los niños de ciénaga y los de poblaciones cercanas lleguen a celebrar con nosotros todo el Festival”.