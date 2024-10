Este fin de semana, la plaza principal de Soledad se convertirá en el epicentro de una de las celebraciones más esperadas del municipio: el IV Festival Nacional de la Tradición Soledeña. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación que combina lo mejor del folclor local y la gastronomía, destacando la famosa butifarra.

La creadora del festival, Doris Rodríguez, fundadora y líder del evento, explica que este nació como resultado de su tesis profesional en danza. “La danza de la butifarra es una creación en homenaje al embutido gastronómico. Decidí hacerle un festival para que todo el mundo se enamorara de esta danza, que tiene música inédita y una planimetría creada especialmente”.

El festival incluirá concursos de parejas bailadoras, competencias de decimeros y una feria artesanal. Además, los productores locales de butifarra tendrán la oportunidad de exhibir y vender su producto en la tradicional feria gastronómica. Uno de los momentos más esperados es el concurso de la embajadora de la butifarra, donde jóvenes de varios municipios del Atlántico competirán por la corona.

Este año, el homenajeado es Nando Rojas, un reconocido empresario local con más de 22 años dedicados a la producción de butifarra. Rojas expresó su gratitud por el reconocimiento: “Me siento muy complacido. Representar a Soledad, para mí, es un gran honor. La butifarra no solo es un producto de Soledad, sino también de Colombia”.

El festival no solo busca promover la danza, sino también la cultura y las tradiciones de Soledad. “La butifarra no solamente se come, también se baila”, recalcó Lauren Zarate, actual embajadora nacional infantil, quien junto a Estefanny Martínez, embajadora juvenil, tiene la misión de llevar la tradición de la danza de la butifarra a diferentes rincones del país.

Las actividades pedagógicas también tienen un papel central en este festival. Desde talleres de danza hasta visitas a la empresa de Rojas, las candidatas y participantes se preparan para representar lo mejor de la tradición soledeña. “Estas niñas son preparadas en la parte de elaboración y el producto. […] Cuando llegan al jurado, ya tienen los conocimientos”, comentó Doris Rodríguez.

Este evento cultural se destaca por su diversidad de participantes, con parejas bailadoras que llegan desde diferentes regiones de Colombia, como Santander, Tolima y Boyacá, quienes comparten sus propias tradiciones orales mientras aprenden sobre la danza de la butifarra. “Es jocoso ver que un boyacense venga acá a Soledad y hable de cómo se hace la butifarra en sus versos y sus décimas”, añadió Rodríguez.

El festival culminará el domingo 13 de octubre con la coronación de la embajadora departamental 2024 y el esperado homenaje a Nando Rojas. La clausura estará a cargo de una banda de 40 niños, quienes interpretarán piezas icónicas del folclor caribeño, como la cumbia y el merecumbé.

La IV edición del Festival Nacional de la Tradición Soledeña promete ser un evento inolvidable que celebra la riqueza cultural de Soledad y el Atlántico, y en palabras de Estefanny Martínez: “Queremos que al mencionar Soledad, te recuerde a la danza de la butifarra, que te den ganas de aprenderla o de ir al municipio a aprender a bailarla”.