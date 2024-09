Para los amantes de la fotografía que han esperado con ansias a lo largo del año una nueva edición de la Fotomaratón Mira al Centro, hay una buena noticia, ya está cerca.

La cuenta regresiva ha comenzado. Vuelve a embarcarte en un viaje sin precedentes ¡La XIX Fotomaratón Mira al Centro!, deja seducirte por tu espíritu aventurero, para que te sumes a este safari fotográfico descubriendo el corazón de Barranquilla. Ponte tu sombrero de explorador, ajusta el lente de tu cámara y prepárate para capturar la esencia, la historia, el patrimonio y el alma de la ciudad.

Con cada disparo de tu cámara, captura las calles, descubre los rincones desconocidos y dales vida a las historias ocultas que solo los verdaderos aventureros pueden encontrar. Es hora de tronar los flashes y registrar las maravillas ocultas que el Centro tiene para ofrecer.

La imagen central

El cartel de la Fotomaratón Mira al Centro 2024 es toda una declaración de intenciones: un explorador con su cámara en ristre, gafas oscuras que ocultan la curiosidad y un sombrero que promete protegerlo del implacable sol caribeño. Así se representa al fotógrafo moderno, dispuesto a sumergirse en las entrañas urbanas, entre rascacielos y edificios patrimoniales.

La invitación en este 2024 es a explorar el Centro, a descubrir las aventuras y los ‘tesoros’ que te esperan en cada esquina, en cada calle. El Centro nos desafía a descubrir sus secretos, a observar lo que pasa inadvertido para los ojos comunes.

La Fotomaratón 2024, que se celebrará este 24 de noviembre, marcará el inicio de una nueva travesía visual. Será el escenario donde fotógrafos profesionales, amateurs y soñadores convergerán para rendir homenaje al alma de Barranquilla, una ciudad que respira pasado y futuro, mezclando lo tradicional con lo contemporáneo.

El cartel, diseñado para la XIX edición, es un grito visual que nos incita a no dejar pasar la oportunidad de ser parte de este evento de ciudad. No solo es la representación de la Fotomaratón, sino también el reflejo del alma inquieta de aquellos que, con una cámara en mano, están dispuestos a explorar, descubrir y capturar la esencia de Barranquilla.

Si aún no lo has hecho, inscríbete, es fácil, solo ingresa a este link (www.miralcentro.com), y únete a esta fiesta visual y sé parte de la historia que escribiremos juntos el 24 de noviembre. El único requisito es tener ganas de participar. Las inscripciones no tienen ningún costo. Las calles del centro te esperan. Y tú, ¿estás listo para disparar?

Tus mejores capturas podrán concursar en las siguientes categorías: Arquitectura y Patrimonio, Personajes y Oficios, Cuerpos de agua y Medio ambiente; Situaciones; Infantil y Fotodron, en este 2024 los participantes pueden traer su dron y concursar con sus mejores capturas áreas.

La Fundación Mira al Centro cada año forma y prepara a más de 12 Vigías del Patrimonio quienes serán los encargados de acompañar a los participantes en las distintas rutas y recorridos estratégicamente diseñados para esta versión del evento.