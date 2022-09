Expectativa en la Mojana por instalación del PMU

Las obras del Canal de la Esperanza son, a su juicio, complementarias de Cara e’ gato “y no comparto la decisión del ingeniero Pava de no terminar las obras de Cara e’ gato”, anota Cadrazco.

Asegura que una de las peticiones que tiene para la UNGRD es que envíe con celeridad las ayudas humanitarias representadas en alimentos que tanto necesita la comunidad porque aunque han bajado los niveles de las aguas la problemática está latente, “la crisis post-inundación es muy grave también porque la gente no cultivó, el ganado no está en la zona, y el gobierno este se comprometió en mandar alimentos de inmediato y no llegan”, puntualizó Cadrazco.