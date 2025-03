Un oasis dentro de otro oasis, así se define este proyecto. Las vistas deslumbrantes al mar Caribe y el horizonte de Cartagena sirven como telón de fondo para las infinitas posibilidades que pueden desplegarse desde la comodidad del hogar o mediante las numerosas actividades culturales, a solo minutos de distancia.

Estos condominios establecen un nuevo estándar de vida en Cartagena de Indias. Cada apartamento ha sido meticulosamente diseñado, con espacios llenos de luz, ambientes sofisticados y de vanguardia, que ofrecen una elevada sensación de escape y, al mismo tiempo, la energía vibrante de la ciudad.

Este nuevo proyecto de la familia Morros, ubicado en las playas de Serena del Mar, ofrece apartamentos de una, dos y tres alcobas, desde $645 millones, con la opción de pagar la cuota inicial en 40 meses.

Quienes vivan en este condominio tendrán acceso directo a una de las mejores playas de Cartagena, la cual está concesionada y es administrada por la misma comunidad, equipada con las mejores instalaciones para disfrutar de este espacio en medio de la serenidad.

Morros ocupa el 6° lugar en Latinoamérica como “Best Place to Live”

Best Place to Live®, la certificación inmobiliaria basada en la satisfacción de los clientes, ha publicado su ranking de las Mejores Desarrolladoras Inmobiliarias Residenciales de Latinoamérica 2024. Este prestigioso listado destaca a las 10 empresas que han superado los más altos estándares de satisfacción en la región, consolidándose como líderes en la creación de viviendas que cumplen con las expectativas y sueños de miles de compradores.

En la edición 2024, el ranking se basó en la evaluación de 209 proyectos residenciales en Chile, Perú, México, Colombia y Ecuador. Más de 7,000 compradores compartieron sus opiniones sobre sus experiencias, lo que permitió a Best Place to Live® identificar y premiar a las empresas que priorizan la satisfacción y confianza de sus clientes. Los condominios de playa Morros obtuvieron la certificación como “Best Place to Live” en 2024 y ahora reciben este reconocimiento como la sexta mejor desarrolladora inmobiliaria en toda la región de Latinoamérica.

La Ciudad Soñada

Ubicada en la zona de playa de Serena del Mar, esta nueva ciudad ha sido diseñada y planificada por líderes mundiales en urbanismo y paisajismo. Desde su plan maestro, se visualizó un lugar ideal para vivir, trabajar, estudiar y emprender.

Serena del Mar contará con:

30 kilómetros de senderos peatonales

35 kilómetros de ciclorrutas

1.6 kilómetros de playas

16 kilómetros de canales navegables

40 años construyendo optimismo

Este proyecto cuenta con el respaldo de una firma con 40 años de experiencia, que ha desarrollado la zona de playa de Serena del Mar a través de proyectos como: Morros Eco, Ío, Zoe y Eos (terminados y entregados), Morros Kai, Park y Aura (en construcción), y ahora, Morros Vita (en pre-venta).

Cuota inicial en 40 meses

Para quienes decidan invertir en Morros Vita, podrán disfrutar de un plazo de 40 meses para el pago de la cuota inicial, lo que representa una excelente oportunidad para los compradores.

Los invitamos a disfrutar de este nuevo condominio, inspirado en el arte de vivir.

Para más información, visítanos en: www.morrosvita.com Cartagena: Cel. 315 752 1190 / 316 758 5443 / 316 877 7402 Whatsapp: 315 711 0189 Aplican términos y condiciones.