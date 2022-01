Junior no es el PSG ni ningún ‘Dream Team’

Junior tiene una buena nómina para competir en el fútbol colombiano y, tal vez, en la Copa Sudamericana. Nada más. No es el PSG, no es el Liverpool, no es el Manchester City, no armó un ‘Dream Team’, no es ‘El resto del mundo’, no montó un Ferrari ni ninguna de esas exageraciones y bobadas venenosas que vienen lanzando, sobre todo desde el interior del país, como tratando de inflar un globo lo que más puedan para que luego estalle con fuerza. Pura carreta.

“Junior es el PSG colombiano”, dijo recientemente Alexis García, sin sonrojarse, en Caracol Radio.

No es difícil presumir con cuáles intenciones, el técnico de Equidad, primer rival de Junior en la Sudamericana, tiró ese bombazo que se ha replicado tanto. Se puede suponer y sospechar que el hombre que quiso ‘reforzar’ a los ‘Tiburones’ con “sobraditos del Nacional” (una de las cosas por las cuales le fue tan mal como DT rojiblanco en 2013), lo hace para descargar absolutamente toda la presión al adversario con miras al duelo en el torneo internacional. No es otra.

García, que no logró hacer despegar a Junior a pesar de que contaba con jugadores como Edwin Cardona y Dairo Moreno, y la inusual paciencia y “confianza a ciegas” que le manifestó públicamente Fuad Char a su pilotaje, sabe perfectamente que una cosa es un plantel con buenos nombres y una muy distinta consolidar un equipo. Eso es mucho más complejo que decir lo que dijo.

Ni los hinchas ni los miembros de la prensa, aquellos que de verdad saben que el fútbol es un asunto colectivo y no individual, y mucho menos los integrantes de Junior, se pueden creer ese cuento, ese embeleco que condimentan de lo lindo con la de García y otras frases para que, si este Junior no cuaja, les sepa mejor a ellos y se deleiten devorándolo.

¿Por qué no catalogan de ‘Tolimanchester’ al Tolima que ya era un conjunto estructurado, con tiempo de trabajo con el mismo entrenador (Hernán Torres), que viene de jugar dos finales y se reforzó muy bien para 2022?…. Nacional y Deportivo Cali también poseen muy buenos planteles y no han recibido remoquetes o comparaciones que enciendan reflectores.

La idea no es bajarle presión a Junior y ponerlo como la pobre viejecita que tiene lo mismo que Cortuluá o Patriotas. Tampoco. La obligación y el objetivo del club, y la permanente exigencia de su afición, es ser protagonista y buscar el título en los torneos en los cuales compita. Siempre ha sido y será así en Barranquilla, pero no es acertado ni conveniente sobredimensionar las cosas.

Junior trajo dos delanteros, Miguel Borja y Fernando Uribe, que han marcado diferencia en el fútbol colombiano y que son garantía de gol. Eso es indiscutible. Después amplió las alternativas en las otras líneas con jugadores destacados a nivel local que han estado en varios equipos con buenos, regulares y malos momentos. Tal vez le quedó faltando traer otro central y un hombre de mediocampo hacia arriba que asegurara más habilidad, inteligencia y pase-gol.

De todas formas, lo que se le conformó al técnico Juan Cruz Real no es para conformarse con menos que el título. Hay para aspirar a levantar trofeos, sobre todo en Colombia, pero Junior no está solo en esa lucha. Tolima, Nacional y Deportivo Cali también tienen lo suyo. Incluso Medellín y Millonarios. Ahí está el desafío del DT argentino y sus dirigidos.

Ni el PSG ni el Manchester City, que sí tienen súper nóminas, han podido coronarse en la Champions. ¿Por qué? Porque es fútbol y no se gana solo con el nombre y la camiseta. Eso ya es un axioma. Está más que demostrado.

Junior tuvo juntos a Julio César Uribe, José Daniel Ponce y Didí Valderrama en 1986, a Javier Ferreira con Víctor Pacheco e Iván Valenciano en 1991, a Omar Pérez con Gabriel Fernández en 2006, le trajo a ‘Cheché’ Hernández tres ganadores de Botín de Oro en el segundo semestre de 2012, Teófilo Gutiérrez, Dairo Moreno y Carlos Rentería; contó con Macnelly Torres, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández y la mejor versión juniorista de Michael Ortega en 2015, armó el famoso ‘Chateo’ que integraban Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez en 2017 y muchísimos otros buenos equipos de diferentes épocas, que no caben en esta columna, y que por distintas circunstancias no resultaron campeones de Liga (ni todos fueron un fracaso por no hacerlo).

Junior suele hacer contrataciones rimbombantes, independiente de sí hay o no elecciones, otra leyenda sin verdadera lógica y fundamento que se viene esparciendo y que los hinchas de otros equipos y algunos periodistas, con suspicacias ligeras, aprovechan para menospreciar, caricaturizar y ridiculizar al club, y de paso subestiman y estereotipan a los caribeños. No dicen lo mismo o algo parecido cuando se forman buenos planteles en otros clubes. Y eso que varios dueños de equipos en Colombia tienen tantos intereses políticos y económicos como la familia Char.

Junior volvió a hacer lo mismo de siempre, esta vez unió a Uribe con Borja (a quien ya había juntado con Teófilo Gutiérrez hace un año). Son dos figuras que prometen goles y que sobresalen, de entrada, en un buen y amplio plantel. Hasta ahí. Déjense de vainas. No es el PSG ni ningún ‘Dream Team’.