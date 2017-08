Columnas de opinión

El medio alternativo Vice Colombia, conocido por atreverse a trabajar temas controvertidos y difíciles, recién publicó un artículo sobre un supuesto caso de acoso laboral en el diario La República. El texto comienza con una línea lapidaria que dice: “No es común en Colombia que un medio hable de otro medio”, y dan por sentado que tal situación quizá se explica por un aprendizaje muy arraigado desde la formación de los periodistas en las universidades, algo así como el popular lema “perro no come perro”.

El texto publicado por Vice deja ver cómo este medio se interesó en escribir sobre uno de los periódicos más influyentes del país. Cuentan que un periodista de La República, después de leer un artículo que publicaron en el portal de Vice sobre un presunto caso de acoso sexual en una afamada empresa de publicidad, se motivó a contactarlos para publicar una carta sin firma que denunciaba una serie de situaciones que consideraba acoso laboral en su lugar de trabajo.

La República es un diario especializado en temas financieros y empresariales, fundado en 1954 por el expresidente Mariano Ospina Pérez y ha alcanzado una amplia circulación nacional. Es un referente mediático en importantes sectores empresariales y lo que escriben es leído. Vice se atrevió, quizá por su ya acostumbrado estilo periodístico a ir más allá de aquella denuncia del periodista que los contactó. Indagaron y llegaron a obtener testimonios de once personas que trabajaron en el mismo lugar entre el año 2009 y 2017. Según Vice, pese a los distintos matices, encontraron un común denominador: Todos consideraban que el director del periódico los había acosado o había acosado laboralmente a alguno de sus compañeros. El medio se tomó el trabajo de publicar todos los testimonios de las once personas con las que dicen haber sostenido una generosa conversación. Ninguno, sin embargo, quiso que su nombre apareciera publicado en el artículo. En ese punto, el mismo texto que publica Vice vuelve al popular “perro no come perro”, cuando hace referencia a que la mayoría de los entrevistados admitió sentir miedo por la influencia que ejerce el diario La República sobre otros medios y el temor a no conseguir trabajo.

Sobre si hay acoso laboral en el diario La República o no, no lo podemos saber con precisión. Tenemos la publicación de Vice con once testimonios anónimos. Tendría que ser un juez el que determine si en efecto la dirección del diario ha tenido esta actuación. Lo que sí queda de fondo es la difícil situación para los periodistas que advierte Vice, los círculos de poder que estrechan filas para hacerse incuestionables, el “perro no come perro” que deja a los trabajadores de los medios en un limbo sin defensa, en la que escriben denuncias sobre tantos temas y no pueden denunciar las injusticias en sus sitios de trabajo. Se lucha abiertamente por la libertad de prensa mientras existe un extraño limbo cuando se indaga por las garantías que tienen los trabajadores de los medios de comunicación.

