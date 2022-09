Entrevista a reportera de guerra en Ucrania (parte II)

Hace una semana publicamos en esta columna la primera entrega de la entrevista con la reportera de guerra uruguaya, Ximena Borrazas, quien nos contó su cubrimiento en la guerra de Ucrania, hoy les compartimos la segunda parte de esta entrevista.

Néstor Rosania (NR): ¿Qué historias empezaste a construir estando allí y hacía que lugar avanzaron?

Ximena Borrazas ( XB): Nos adentramos a Mykolaiv , es una ciudad que está asediada continuamente y está muy cerca del frente, entonces no sólo le entran misiles sino que también le entra el fuego artillero, y eso es peligroso porque las sirenas antiaéreas no suenan, entonces hay muchos civiles muertos y casas destrozadas, (…) de hecho el día que estábamos en Mykolaiv almorzando cayó una bomba a cinco calles de donde estábamos, esa noche pensábamos quedarnos a dormir en esta ciudad, pero un amigo de nuestra fixer (guía) nos dijo que teníamos que abandonar la ciudad de forma inmediata porque iban a bombardear ya, justo ese día la contraofensiva ucraniana había roto la primera línea rusa y ellos querían castigar, nosotros fuimos a dormir a Odesa y esa noche en Mykolaiv cayeron veinte misiles. Al otro día pudimos hacer un reportaje desde el teatro de Mykolaiv y pudimos presenciar los ensayos que se hacen desde el refugio del teatro, porque los centros de arte y de educación son el principal objetivo de Rusia, de hecho, en Mykolaiv bombardearon ciento diez centros de educación y de arte.

(NR): ¿Que otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario pudiste presenciar? (XB) Muchísimas más, por ejemplo en Mykolaiv ya sabíamos que no había agua potable, es decir los rusos rompieron el suministro de agua potable de la ciudad hace algunos meses, entonces lo que hizo el gobierno para que la gente pudiera tener agua en la casa fue que conecto el suministro de agua al río, es decir el agua que sale por la canilla es el agua que sale del río que no la puedes beber, no es potable, (…) y justo ese día como habían bombardeado con los veinte misiles cortaron el suministro de agua, entonces la gente tuvo que ir bajo las sirenas antiaéreas y que estaban bombardeando, a puntos de recolección de agua potable para llevar a sus casas. El otro tema es el de las minas, los bosques están totalmente minados (…) cuando fuimos a la morgue vimos historias tremendas, una fue la de un chico de diecisiete años que estaba con su padre, fueron a pescar y al otro día el chico comenzaba la universidad, nadie sabe porque se metió al bosque en plan chiste, empezó a correr, el padre intento frenarlo, el chico pisó una mina y murió; (…) pobre padre no se sacará eso en la vida lo que le paso al hijo al frente de él.

(NR): ¿Cómo manejaste tú el desgaste emocional del cubrimiento en Ucrania?

(XB): Es complicado porque estas veinticuatro horas toda tu estadía en constante tensión, porque suena una bomba al lado tuyo y tienes que reaccionar rápido, porque tu compañero sonó la bomba y se demoró y puso en riesgo a todo el equipo y te enfadas con él y hay peleas, y además ver muertos y muertos y desastres, (…) yo por ejemplo intentaba escudarme en mi rol de fotografiar, porque si te afecta al final no haces el trabajo , aunque obvio me afectaba por ejemplo cuando estuvimos en la morgue y ver completamente desmembrado ese chico de diecisiete años que era un niño, obviamente que es imposible no llorar, el papa estaba ahí afuera y los gritos se escuchaban de todos lados, (…) pero tenías que hacer tu trabajo tenías que contar esa historia, para que ese chico no quede en el olvido, y para que se sepa que así como ese chico hay un montón más. La señora de la morgue nos contaba que desde que inicio la guerra sólo por sus manos han pasado más de cuatrocientos cadáveres de civiles y soldados.

