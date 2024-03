El caso ‘Cariaco’ González

Es el minuto 14 del primer tiempo. Junior y Nacional juegan en el Metro. ‘Cariaco’ González recibe el balón sobre el sector izquierdo, avanza, centra con el pie derecho, ya no tiene el balón, de improviso, y sin él verlo llegar, Edwin Torres (No. 29) le mete un golpe con el hombro izquierdo en el hombro derecho de Cariaco. Ya es una jugada sin pelota y con evidente intención puesto que no fue pelota dividida. No fue carga hombro a hombro. Fue golpe a hombro. El árbitro Jorge Duarte ve la jugada, da la espalda y sale a hacer la diagonal al contra ataque de Nacional. El juego siguió, para Duarte todo normal.

Cariaco se ha desplomado, su brazo derecho inmóvil, llora, algo no está bien. A instancias de los jugadores del Junior, Duarte ha detenido el juego para que atiendan a Cariaco que, con gestos de dolor y lágrimas, explica al Doctor Rolong su situación.

Entra el carrito de la camilla, ayudado por el médico y sus compañeros es acomodado sentado para no mover el brazo derecho. Algo no está bien.

A los 16 minutos, Hinojosa ha entrado por ‘Cariaco’. El venezolano es auscultado por el médico que, decide, llevarlo en ambulancia a la clínica. Su concepto inicial: fractura de clavícula derecha pero, hay algo que no está bien.

Cariaco a la clínica. Edwin Torres jugando, ni siquiera una tarjeta amarilla.

Llegan noticias de la clínica, confirmado el diagnóstico inicial. Hay que operar a Cariaco. Algo no está bien además de la fractura. Edwin Torres todavía está en juego. Sólo a los 22 minutos del segundo tiempo le sacan amarilla.

Mañana del domingo. Operado ‘Cariaco’ para corregir la fractura del tercio medio de la clavícula derecha y se vino la sorpresa, también tiene perforación en el pulmón derecho producto del desplazamiento de uno de los huesos fracturados.

Ahora se vendrán los conceptos de las comisiones disciplinarias y arbitral. ‘Cariaco’ fue el que se tiró contra el hombro de Torres y a Duarte se le corrió el lente de contacto…