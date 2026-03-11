Este 15 de marzo se cumple un nuevo aniversario del estreno de la primera entrega de The Godfather, una saga que marcó un antes y un después en la historia del cine. En marzo de 1972, Marlon Brando y Al Pacino, bajo la dirección de Francis Ford Coppola, llevaron a la pantalla grande una historia que sigue resonando más de cincuenta años después.

Muchos admiramos la trama, el reparto o la escenografía. Sin embargo, hay un elemento que suele pasar desapercibido cuando nos sentamos frente a la pantalla y damos play a la película. Se trata de la influencia que la historia del arte tuvo en algunas de sus escenas más icónicas, particularmente la huella del pintor italiano Caravaggio.

Caravaggio, figura clave del barroco, revolucionó la pintura con el uso dramático del claroscuro. Su forma de construir escenas a partir de contrastes intensos entre luz y sombra dio origen a lo que hoy conocemos como tenebrismo. Siglos después, ese mismo recurso visual encontró un nuevo lenguaje en el cine.

Directores como Coppola o Martin Scorsese han tomado esa teatralidad de Caravaggio para construir atmósferas cargadas de tensión. Cada vez que vemos a Don Vito Corleone emerger desde la penumbra, con el rostro parcialmente oculto por la sombra, estamos observando una traducción cinematográfica de ese legado pictórico del barroco.

Así, una vez más, el arte nos recuerda que su influencia va mucho más allá de los museos. Las ideas, los estilos y las miradas de los grandes maestros continúan apareciendo siglos después en lugares inesperados, por lo que hoy la invitación es a seguir mirando el mundo con ojos de arte.

Natalia Aguilar Yarala

aguilaryaralanatalia@gmail.c